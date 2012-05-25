〔香港个股〕雷士照明午盘跌幅收窄至约20%,公司称可能于短期内回购股份

路透香港5月25日电---中国照明产品供应商--雷士照明(2222.HK)周五公布其董事长兼首席执行官辞任后,股价一度跌至历史新低,午盘跌幅收窄至约20%.据公司管理层在电话会议上向分析师称,可能于短期内回购股份.

于2010年5月IPO(首次公开发售)上市的雷士照明,今早一度重挫近34%,低探1.46港元的历史新低.香港时间15:18,该股跌20%,报1.76港元;大市恒生指数.HSI则升0.32%.

雷士照明公布,其董事长兼首席执行官吴长江因个人原因已辞任所有职务,自周四(24日)起生效,并由公司非执行董事閰焱接任董事长,张开鹏接任首席执行官.

其后雷士照明透过汇丰举行电话会议.据一名有份参与会议的分析师称,雷士照明有意回购股份,并有机会于短期内进行,但公司两名策略股东SB Asia以及Schneider目前无意增持雷士照明的股份.

管理层并称,不清楚吴长江未来会否出售雷士照明的股份,并相信他的离任不会影响公司的业务营运.

联交所的资料显示,截至今年5月中为止,吴长江持有雷士照明约6.3亿股或19.97%的股份.

吴长江去年9月接受路透访问时称,其与汇丰私人银行签订了一份购买5,000万股的看涨期权,认购价是3.7元,认购期是未来6-12个月.为此他向汇丰私人银行出售了1,500万股股份套现以支付相关的期权金.[ID:nSB1986347](完)

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