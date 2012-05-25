〔港股业绩〕国美电器首季度净利6,739万元人民币,按年大减88%

标题新闻：在房屋开工数据公布后，亚特兰大联储料美国首季GDP增长年率为2.4%－GDP Now模型
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路透香港5月25日电---香港国美电器控股有限公司(0493.HK)周五宣布,截至2012年3月31日止首季,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2012年首季 2011年首季
净利 67.39 552.38
收入 9,761.96 13,676.79
注: 国美电器为中国最大家电零售商.公司4月底发布获利预警称首季净利将大幅减少,因集团销售收入下滑及电子商务业务亏损所致[ID:nSH0103655].(完)
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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴
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路透2月16日 - 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)发布调整后获利超越预期，主要拜成本降低所赐。 卡夫亨氏盘初股价下跌1.9%，报89.35美元。(完) (编译 龚芳 审校 利棣儿)
路透2月16日 - 威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)与雅虎接近达成对收购协议的修改，对雅虎核心互联网业务的收购价格比最初达成的48.3亿美元下降2.5-3.5亿美元。