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货币新闻 | 2012年 5月 25日 星期五 16:52 BJT

〔港股业绩〕国美电器首季度净利6,739万元人民币,按年大减88%

路透香港5月25日电---香港国美电器控股有限公司(0493.HK)周五宣布,截至2012年3月31日止首季,业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

　　　 　 　 2012年首季 2011年首季

净利 67.39 552.38

收入 　 9,761.96 13,676.79

注: 国美电器为中国最大家电零售商.公司4月底发布获利预警称首季净利将大幅减少,因集团销售收入下滑及电子商务业务亏损所致[ID:nSH0103655].(完)

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--记者 李珊珊; 审校 丁淑琴

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