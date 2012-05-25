〔香港房地产〕政府计划下一季度出售六幅住宅用地,较一季度增加

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透香港5月25日电---香港政府周五发布新闻稿表示,将在7至9月的招标出售六幅住宅用地,连同两幅西铁项目,预计将可释出约5,000个住宅单位供给,较4-6月增加,显示政府稳定楼市的决心.
香港发展局长林郑月娥在公布财年第二季度(7-9月)卖地计划时指出,下一季度将释出的土地位于坪洲(两幅)、沙田九肚、将军澳(两幅)和马鞍山,预计可提供1,800个住宅单位.
"为进一步稳定楼市,政府将会加大力度增加住宅用地的供应.除了继续按季主动卖地,我们大幅增加下一季度的供应,显示我们锐意增加土地供应,以确保楼市健康平稳发展."林郑月娥说.
此外,新闻稿中提及,政府为大股东的港铁公司(0066.HK),亦将在西铁线的荃湾西站以及朗屏站招标两幅土地,预计共可提供约3,216个单位,其中约58%将作为中小型单位.
政府于4-6月计划出售四幅土地,可兴建1,400个住宅单位.
香港政府于2012/13年度将出售53幅用地,当中47幅为住宅土地.为了增加市场竞争,政府会将部份大型的土地拆细出售,让更多的中小型发展商能够参与.[ID:nSH0095265](完)
浏览相关公告及声明,请点选:(here)
--记者 李珊珊; 审校 黄凯
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保