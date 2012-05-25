〔香港房地产〕政府计划下一季度出售六幅住宅用地,较一季度增加

路透香港5月25日电---香港政府周五发布新闻稿表示,将在7至9月的招标出售六幅住宅用地,连同两幅西铁项目,预计将可释出约5,000个住宅单位供给,较4-6月增加,显示政府稳定楼市的决心.

香港发展局长林郑月娥在公布财年第二季度(7-9月)卖地计划时指出,下一季度将释出的土地位于坪洲(两幅)、沙田九肚、将军澳(两幅)和马鞍山,预计可提供1,800个住宅单位.

"为进一步稳定楼市,政府将会加大力度增加住宅用地的供应.除了继续按季主动卖地,我们大幅增加下一季度的供应,显示我们锐意增加土地供应,以确保楼市健康平稳发展."林郑月娥说.

此外,新闻稿中提及,政府为大股东的港铁公司(0066.HK),亦将在西铁线的荃湾西站以及朗屏站招标两幅土地,预计共可提供约3,216个单位,其中约58%将作为中小型单位.

政府于4-6月计划出售四幅土地,可兴建1,400个住宅单位.

香港政府于2012/13年度将出售53幅用地,当中47幅为住宅土地.为了增加市场竞争,政府会将部份大型的土地拆细出售,让更多的中小型发展商能够参与.[ID:nSH0095265](完)

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