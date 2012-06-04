《香港报摘》--其他报纸重要消息6月4日

* 明报:

--财经事务及库务局长陈家强透露,A股ETF(交易所买卖基金)有机会以人民币加港元形式面世.他又表示,香港要强化作为人民币离岸中心的地位,人民币计价股票不可或缺.

* 星岛日报:

--政府主动推出土地后,楼宇供应市场起变化.今年4月住宅动工量为2,300伙,涉及楼面为173万9千多方尺,涉及每单位平均面积约750方尺.按数字估计,全年住宅动工量有机会迈向20,000伙之近年高位.

--证监会决心整顿新股市场质素,明年会谘询市场,建议全面检讨"招股章程制度".据了解,谘询包括建议扩阔招股章程的责任范围,不但要对新股股民(一手市场)负责,经由二手市场买卖的投资者,如受失实招股文件误导,亦有权索偿.

* 苹果日报:

--中银人寿执行总裁蔡中虎透露,投资范畴扩阔令人民币计价保险产品有更大空间可研究,中银人寿亦将于月内推出全港首只即期人民币年金产品.

--综合各方消息,周大福(1929.HK)上星期已宣布会再检讨部份基层员工的底薪,兼会增加全体约3,000名员工的年假、提升医疗福利,而前线销售人员亦可获减工时.

* 东方日报:

--基金界消息透露,有对冲基金预期多只复牌后股价或急挫的优质民企,正在市场以低价收集作为货底,准备沽空获利,当中包括博士蛙(1698.HK)及中国高精密(0591.HK).

--早前夺回王老吉商标经营权的广州药业(0874.HK)母公司广药集团,周日(3日)正式推出新包装的王老吉,并预期2017年可实现销售额达300亿元人民币,到2020年销售更可达600亿元人民币.

* 文汇报:

--富力地产(2777.HK)宣布,按照已签署的销售协定,5月份之协议销售额为23.41亿元人民币,比去年同期增加3%.而截至5月底,集团录得总销售收入约118.67亿元人民币(按照已签署的销售协定),分别较去年同期上升9%.

* 大公报:

--王朝酒业(0828.HK)集团主席白智生表示,集团未来将致力发展中高档葡萄酒市场,现时中高档葡萄酒占集团总销售约两成,希望于未来数年内,将有关比重增至六成.

--五菱汽车(0305.HK)主席孙少立表示,公司发动机业务目前生产能力超过70万台/年,未来公司会把产业链进一步延伸,以提高公司整体业绩. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/杨淑祯

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