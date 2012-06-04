〔港报财经评论〕股市寻底继续等救--信报6月4日

股市寻底继续等救/ 习广思

最强的美股终究正式转弱,道指及标普500指数上周五跌穿200天线.新兴市场经过急挫后,上周走势争持,有整固迹象,国企指数及巴西股市走势相近,可惜成交薄弱,随时无力再守.技术走势无甚意义,但若要找个参照的话,恒指无力守住18,600点后,下一站是18,300点,然后是18,000点.牛熊阴谋论的话,上周看好的投资者无力上到19,200点,看淡的投资者拿回主导,牛证重货区集中在18,000-18,399点,短期要杀落,难度并不高,上周五已见资金流入恒指淡仓.美债到价黄金避险债市狂升呐喊,几乎是市场自我预言表现,市场预期10年期美债息见1.5厘,10年期德债息见1厘,上周美债德债息几支长棍急跌,意味资金避险之余,投资者不得不问,债市为何升得那样急?因为美债德债是5月份少有上升的资产,

自不然有资金跟尾入市,但目下债息已跌至市场预期水平,自我预言实现,美债息还会跌下去吗?

物极必反,10年期美债债息跌势或会稍歇,上周五金价表现异常是一讯号.金价从3月开始调整,失去避险功能,5月份三度在1,540美元水平见技术支持,但上周五美股急泻,金价

急升57.9美元或3.7%.黄金突然间再成为避险资,原因何在?美元、美债已到达调整水平吗?却其实,美债德债狂升至失去避险作用,均反映目前许多资产价格均被严重扭曲,继而产生异变,物极必反,美债如此昂贵,终有逆转一天.5月份最后一周,欧罗连反弹也乏力,美元在高位再见突破.整个5月份,汇市翻天,美汇指数由78.76急升至83,G10货币兑美元急跌,澳元跌6.07%,瑞典克朗跌5%,纽元跌3.9%,欧罗跌3.6%.新兴货币当中,巴西雷阿尔跌8.87%,墨西哥披索跌5.25%,印度卢比跌5.27%,较令人意外的是,虽然亚洲货币贬值压力大增,但泰铢、印尼盾、韩圜及马来西亚林吉特贬值幅度仅约0.75%至2.4%而已.

全球经济数据吓怕人,何时见底难说,即使是开始刺激经济的中国,经济也可能等到第三季才会有起色.雷阿尔和澳元急挫,除了因为美元CarryTrade拆仓的影响最大外,其商品货币背景亦是急挫原因.澳元兑美元失1算后,开始有许多做存款储蓄的投资者想问,是不是时候入货?对许多有实际需要的投资者,澳元跌当然是逢低吸纳,毕竟无人能够百分百捕捉市场,但美元仍有机会上升,短线想投机获利,要想清楚上周澳元期货出现净短仓,意味住大户离场成为趋势,短期未必扭转.其次,澳洲仍有减息可能,短线澳元会否扭转弱势?(B03)