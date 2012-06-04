〔港报财经评论〕通胀势回落,大市仍震荡--经济日报6月2日

通胀势回落,大市仍震荡/ 余少文

中国内地股市跌势喘定,国企指数3连跌,相信是中国5月PMI差于预期所致,惟市场料中国内地5月通胀率可回落至3.2%,加上进出口贸易数字、新增贷款等可望回稳,担心市场憧憬中国短期出招的希望愈大、失望愈大.国企指数昨跌65点或0.7%,收9,620点,成交额回落至126亿港元,只有31%主板H股逆市上升,以航空股表现最好.红筹指数则跌41点或1.1%,收3,704点,同样3连跌,继续由内房股、资源股和电讯股拖低,尤其中国移动(0941.HK)未受惠可能进军固网的消息,则有点失望.期指方面,"高水"现象有所收窄,6月国指期货低水206点,剔除除息因素的公平价值负223点后,实际高水16点,少于上日的74点"高水",认为是合理水平.国企沽空额也显着回落至17亿港元,较上日减少超过50%,是因为建设银行(0939.HK)沽空额大幅减少近90%至1.4亿港元,都希望大市可以稳定下来,然后等希腊选举和中国内地5月宏观经济数据公布.

由于昨日公布的5月PMI降至只有50.4,虽然符合市场预期回落,但市场原预期降至52%而已,故昨日数据确实又差于预期,及是今年最低数值,或显示中国内地工业放缓速度远高于预期,自然令人憧憬中国在6月会出招.只是彭博对中国内地5月宏观经济数据预测显示,反而担心希望愈大、失望愈大.中国今年初仍担心通胀反覆,虽表示政策要预调微调,但并未见到相关预调微调行动,反而油价等国际商品价格和中国内地食品价格齐齐回落,似乎令通胀反弹的忧虑消除,市场料5月通胀率可回落至3.2%,即今年2月水平,也会是23个月低位,或可消除中国对推出预调微调政策的忧虑.惟预测数字也预期,中国内地固定资产投资增长或继续回落,但增速只会微降0.2%至20%,是过去半年环比下降最少的一次,以及进出口贸易增长也可反弹,或会阻碍中国预调微调的步伐.

至于银行贷款的经济活动方面,中国内地媒体早前不断报道,中国内地5月上旬、中旬的新增贷款增长低,但彭博预期可达7,200亿元人民币,会高过4月水平,以及M2可回升至12.9%,若然预测成真,都会令中国相信实体经济放缓在改善中.再加上中国在部分经济领域中,会陆续推出一些政策扶持,故希望中国短期减息,甚至乎重手下调存款准备金率,都可能幻灭.(010)