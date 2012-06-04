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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 09:41 BJT

〔香港股市〕恒指开盘下挫1.7%,下看年内低点

路透香港6月4日电---香港股市周一料触及2012年内低位,因美国数据疲软,欧债危机加深,且鲜有迹象显示中国将采取积极措施对抗经济放缓,都促使投资者坚定规避风险.

恒生指数.HSI开盘下挫1.7%,报18,249.61点.恒生国企指数.HSCE开跌2.1%.(完)

--编译 艾茂林;审校 张荻

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