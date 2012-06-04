《独家新闻》中国相关部门已开始研究若希腊退出欧元区的应对方案--消息

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透北京/香港6月4日电---三位消息人士周一对路透表示,中国政府有关部门已开始研究若希腊退出欧元区的应对方案,包括保持人民币汇率基本稳定,加强对跨境资本流动的监管,以及推出进一步稳定国内经济的综合措施等.
上述消息人士透露,随着上周欧元/美元的快速下跌,以及全球投资人对希腊最终将退出欧元区的担忧越来越重,中国政府高层已召集相关部门展开讨论,以为应对上述事件发生后出台相应的应急举措做好准备.
"非常急,要求各部门尽快了解全球其他各国最近都出台了什么政策,...并且各部门还要拿出意见."上述一位了解情况的人士称.
上述消息人士并称,参与讨论的部门包括国家发改委、人民银行、银监会、外管局、商务部等,几位具全球视野的经济学家也在参加讨论的名单内.
6月17日的大选将决定希腊是否会留在欧元区,欧洲政界人士忙于制订计划,防止希腊退出欧元区,并阻止西班牙等国步其后尘.
而香港的一位中资银行研究主管也透露,应上级的要求,目前每天都要提供一份全球金融市场的动态简报,据说是为了有关部门准备的.
"情况挺严峻的,...类似的全球金融市场简报我们曾在2008年全球金融危机时做过,政府高层都会亲自看."该人士说.
中国社科院世界经济与政治研究所前所长余永定上周曾撰文呼吁,中国应为希腊脱离欧元区做好准备.他称,潜在的希腊"退欧"可能在未来几个月内给中国带来完全不同的新挑战,中国不能因风险敞口小而高枕无忧,需要马上制定出立足现在、着眼未来的作战计划.(完)
--发稿 路透中文新闻部
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路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。