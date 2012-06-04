《香港重要政经日程》--6月4日-6月8日

=====================今日香港主要政经消息==========================
6月4日(周一)
-- 华保亚洲(0810.HK)公布年报业绩.
--09:00 铂阳太阳能(0566.HK)股东周年大会及股东特别大会.
--10:30 长兴国际(0238.HK)股东周年大会.
--10:00 华亿传媒(0419.HK)股东周年大会及股东特别大会.
--11:00 港华燃气(1083.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
6月5日(周二)
--09:00 康师傅(0322.HK)于天津举股东周年大会.
--10:00 中海石油化学(3983.HK)于北京举行股东周年大会.
--10:30 汇丰公布5月香港采购经理人指数.
--11:15 力宝华润(0156.HK)股东周年大会.
--11:30 永利澳门(1128.HK)于澳门举行股东周年大会.
--12:00 力宝(0226.HK)股东周年大会.
--12:00 香港中华煤气(0003.HK)股东周年大会.
--14:00 中海油田服务(2883.HK)于北京举行股东周年大会.
--14:30 珠光控股(1176.HK)股东周年大会.
--16:30 中国光纤(3777.HK)股东周年大会.
6月6日(周三)
-- 中渝置地(1224.HK)董事会就分派中期特别股息进行讨论.
-- 领汇房产基金(0823.HK)公布年度业绩报告.
--08:30 宝源控股(0692.HK)股东周年大会.
--09:00 中国交通建设(1800.HK)于北京举行股东周年大会.
--09:00 大唐发电(0991.HK)股东周年大会.
--09:00 马鞍山钢铁(0323.HK)于安徽举行周东周年大会.
--09:30 国药控股(1099.HK)于上海举行周东周年大会.
--10:00 庆铃汽车(1122.HK)于重庆举行周东周年大会.
--15:00 博耳电力(1685.HK)股东周年大会.
--15:00 云顶香港(0678.HK)股东周年大会.
--15:00 南粤物流(3399.HK)股东周年大会.
--16:00 远东控股国际(0036.HK)股东周年大会.
6月7日(周四)
-- 香港金融局公布5月外汇储备.
-- 普拉达(PRADA)(1913.HK)公布季度业绩.
--09:00 北京首都机场(0694.HK)于北京举行股东周年大会.
--09:30 中国外运(0598.HK)于北京举行股东周年大会.
--10:00 京能清洁能源(0579.HK)股东周年大会.
--10:00 建设银行(0939.HK)股东周年大会.
--10:00 中国新经济投资(0080.HK)股东周年大会.
--10:30 西藏5100(1115.HK)股东周年大会.
--11:00 瑞安房地产(0272.HK)股东周年大会.
--11:00 中芯国际(0981.HK)于上海举行股东周年大会.
--14:00 畅丰车桥(1039.HK)股东周年大会.
--16:00 新秀丽(1910.HK)于卢森堡举行股东大会,并于香港透过视讯进行.
*6月8日(周五)
-- 壹传媒(0282.HK)年度业绩.
-- 港通控股(0032.HK)董事会考虑分派第一季中期股息.
--09:00 比亚迪电子(0285.HK)于深圳举行股东周年大会.
--09:30 农业银行(1288.HK)北京举行股东周年大会.
--10:00 比亚迪股份(1211.HK)于深圳举行股东周年大会.
--10:00 航天控股(0031.HK)股东周年大会.
--10:00 中国粮油控股(0606.HK)股东周年大会.
--10:00 华润电力(0836.HK)股东周年大会.
--14:00 新焦点(0360.HK)股东周年大会.
--14:30 绿城中国(3900.HK)于杭州举行股东周年大会.
--14:30 中渝置地(1224.HK)股东特别大会.
--15:00 北控水务集团(0371.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊