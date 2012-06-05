〔香港数据〕5月PMI跌至49.4,今年首次低于持平线--汇丰

路透香港6月5日电---以下为汇丰香港5月份采购经理人指数(PMI)数据:

2012年5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月

49.4 50.3 52.0 52.8 51.9 49.7 48.7 49.0 45.9 47.8 51.4 50.3 52.2

* 5月PMI下降至49.4,低于50的持平线,为自去年12月以来首次,私营企业的经营状况略为转差.

* 月内新接订单量大致和4月相同,受访企业普遍认为这是客户需求疲弱所致.来自中国的新业务连续第二个月下降,惟幅度小于4月份.

* 5月份产出量于2012年内首次下降,虽然降幅为六个月来最大,但论程度尚属轻微.积压工作量也有减少.

* 反映生产需求下降,月内私营企业的投入品采购量大幅减少.采购库存水平也有下降,降幅为五个月来最大.

* 5月份香港私营企业裁减职位,这与此前两个月企业添加人手的情况相反.整体而论,5月份企业员工量显着下降,降幅为2011年9月以来最强劲.

* 投入价格于5月内继续上扬,采购成本和员工薪金皆较前一个月增加.

汇丰大中华区经济师郭浩庄表示,"欧元区危机加剧和中国内地需求疲弱的影响下,香港私营企业受压.虽然自农历年以来就业市场展现韧性,但在5月份却出现减速.假如香港能在今年余下时间成功抵御来自西方的不稳因素,中国市场将会加快,市场毋须恐慌."(完)

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