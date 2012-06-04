〔香港个股〕港华燃气今年计划新增10个燃气项目,大股东无注入资产计划

路透香港6月4日电---中国城市燃气供应商--港华燃气(1083.HK)周一称,公司今年计划新增10个燃气项目,涉及投资共约10亿港元,但无计划向大股东中华煤气(0003.HK)收购其所持内地燃气项目.

该公司主席陈永坚在周年股东大会后向记者表示,长远来说,港华燃气是中华煤气的城市燃气业务旗舰,因此向中华煤气收购资产是一个发展方向,但没有明确的时间表.而港华燃气今年计划新增项目,全部由其团队在市场上争取回来,而非向中华煤气收购.

"现时内地的城市燃气是热门投资产业,中华煤气和港华燃气均要各自抢占这个市场,这亦是最有利的安排."身兼中华煤气常务董事的陈永坚明确指出,中华煤气目前没有计划向港华燃气注入资产.

据港华燃气行政总裁黄维义介绍,今年计划新增10个项目,主要为开发区,并主要分布于公司现有业务版图,即中国的东北和西南地区,预计单个项目平均投资额为1亿港元.

现时港华燃气持有69个城市燃气项目,预计今年的售气量将在去年46.7亿立方米的基础上,增长15-20%,即介乎53-56亿立方米.

连同港华燃气在内,中华煤气目前在内地共有103个项目,预计今年总售气量达120亿立方米.

中华煤气持有港华燃气66.49%的股份,而中华煤气为香港恒基地产(0012.HK)旗下企业.

港华燃气周一午盘中段跌0.38%,报5.23港元.(完)

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