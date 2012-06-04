〔香港个股〕港华燃气今年计划新增10个燃气项目,大股东无注入资产计划

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港6月4日电---中国城市燃气供应商--港华燃气(1083.HK)周一称,公司今年计划新增10个燃气项目,涉及投资共约10亿港元,但无计划向大股东中华煤气(0003.HK)收购其所持内地燃气项目.
该公司主席陈永坚在周年股东大会后向记者表示,长远来说,港华燃气是中华煤气的城市燃气业务旗舰,因此向中华煤气收购资产是一个发展方向,但没有明确的时间表.而港华燃气今年计划新增项目,全部由其团队在市场上争取回来,而非向中华煤气收购.
"现时内地的城市燃气是热门投资产业,中华煤气和港华燃气均要各自抢占这个市场,这亦是最有利的安排."身兼中华煤气常务董事的陈永坚明确指出,中华煤气目前没有计划向港华燃气注入资产.
据港华燃气行政总裁黄维义介绍,今年计划新增10个项目,主要为开发区,并主要分布于公司现有业务版图,即中国的东北和西南地区,预计单个项目平均投资额为1亿港元.
现时港华燃气持有69个城市燃气项目,预计今年的售气量将在去年46.7亿立方米的基础上,增长15-20%,即介乎53-56亿立方米.
连同港华燃气在内,中华煤气目前在内地共有103个项目,预计今年总售气量达120亿立方米.
中华煤气持有港华燃气66.49%的股份,而中华煤气为香港恒基地产(0012.HK)旗下企业.
港华燃气周一午盘中段跌0.38%,报5.23港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。