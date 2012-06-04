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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 16:32 BJT

〔香港股市〕收低2%触及2012年低点,回吐年内涨幅

路透香港6月4日电---香港股市周一收低2%,触及今年最低水准,因美国数据疲弱,加深了对欧债危机和中国经济增长放缓的忧虑,促使投资者出脱高风险资产.

恒生指数.HSI收低2%,报18,185.59点.恒生国企指数.HSCE收跌2.6%.

沪综指.SSEC跌2.7%,午后时段跌势加速;沪深300股指.CSI300收低2.8%.

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