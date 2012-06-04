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货币新闻 | 2012年 6月 4日 星期一 18:15 BJT

〔中港个股〕南航称母公司筹划注入资金,其亦拟向母公司非公开发行股票

路透香港6月4日电---中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)周一宣布,母公司南航集团正筹划向其注入资金,以降低负债;同时,公司亦筹划向母公司非公开发行股票.

南航的声明表示,南航集团拟通过向上市公司注入中央国有资本经营预算拨款等资金,进一步降低公司的资产负债率.至于向母公司发行股票一事,南航将在向相关部门进行政策谘询及方案论证,故有关事项尚存在不确定性.

此外,南航并表示,为避免对公司股价造成重大影响,其股票将于周二起停牌.

南航H股今天逆市微幅收高0.29%,报3.48港元;其A股则跌3.9%,报4.68元人民币.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽

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