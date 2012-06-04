〔中港个股〕南航称母公司筹划注入资金,其亦拟向母公司非公开发行股票

金砖国家：2月24日股汇市收盘纵览
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透香港6月4日电---中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)周一宣布,母公司南航集团正筹划向其注入资金,以降低负债;同时,公司亦筹划向母公司非公开发行股票.
南航的声明表示,南航集团拟通过向上市公司注入中央国有资本经营预算拨款等资金,进一步降低公司的资产负债率.至于向母公司发行股票一事,南航将在向相关部门进行政策谘询及方案论证,故有关事项尚存在不确定性.
此外,南航并表示,为避免对公司股价造成重大影响,其股票将于周二起停牌.
南航H股今天逆市微幅收高0.29%,报3.48港元;其A股则跌3.9%,报4.68元人民币.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
路透2月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月24日(周五)走势纵览。
路透2月24日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五的数据和路透计算，最近一周投机客增持美元多仓，为七周来首见。 截至2月21日当周，美元净多仓增至150.2亿美元，高于前周的149.9亿美元。 尽管美元净多仓增加，但今年以来美元表现仍然逊色，下跌约1.1%，之前在2016年上涨3.6%。 分析师称，投资者的行动可能超前了，他们自特朗普当选美国总统以来开始买入美元，特朗普承诺进行税改和基建支出来提振经济。 特朗普胜选后大概两个月，市场对于美国新政府的财政措施和税改计划仍然所知寥寥。 “我们认为美元应该走高，但投资者无疑需要更多令人信服的佐证，”BK资产管理公司的外汇策略执行董事Kathy Lien说。 她补充说，投资者就是不相信美国下个月就会升息。 CFTC数据还显示，日圆净空仓为50,162口，为两个多月来最低。 日圆今年以来上涨超过4%，因美元表现不佳。 特朗普下周将在国会参众两院的联合会议发表重要讲话。Lien
路透圣保罗2月24日 - 一位知情消息人士周五称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。