《香港报摘》--经济日报6月5日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
* 要闻版头条:
--港股昨经历今年最恐慌的黑色星期一,受外围三大市场的负面消息同时冲击,欧债危机、中国经济放缓及美国数据疲弱缠绕不散,恒指.HSI创今年新低,全面蒸发年内升幅,险守万八关.
* 其他:
--财政司司长曾俊华警告,现时楼市难以预测,一旦全球经济逆转或息口掉头回升,香港楼市面对巨大调整压力,有需要会进一步收紧按揭规定;楼价方面,据港府数据显示,今年4月整体楼价已较1997年高峰高出13%.
--中国本土运动行业在过去一年半饱受存货困扰,但零售端存货多、折扣大的情况丝毫未改.据了解,为缓解经销商盈利压力,安踏(2020.HK)近期增加给予经销商的回扣.有分析员担忧,相关开支或会影响公司利润率.
--证监会民事追讨洪良国际0946.HK,要求洪良向投资者退回资金,案件昨日开审,洪良代表律师要求暂停诉讼,认为应厘清是否涉及刑事,以理解举证责任.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)