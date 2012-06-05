《香港报摘》--经济日报6月5日

* 要闻版头条:

--港股昨经历今年最恐慌的黑色星期一,受外围三大市场的负面消息同时冲击,欧债危机、中国经济放缓及美国数据疲弱缠绕不散,恒指.HSI创今年新低,全面蒸发年内升幅,险守万八关.

* 其他:

--财政司司长曾俊华警告,现时楼市难以预测,一旦全球经济逆转或息口掉头回升,香港楼市面对巨大调整压力,有需要会进一步收紧按揭规定;楼价方面,据港府数据显示,今年4月整体楼价已较1997年高峰高出13%.

--中国本土运动行业在过去一年半饱受存货困扰,但零售端存货多、折扣大的情况丝毫未改.据了解,为缓解经销商盈利压力,安踏(2020.HK)近期增加给予经销商的回扣.有分析员担忧,相关开支或会影响公司利润率.

--证监会民事追讨洪良国际0946.HK,要求洪良向投资者退回资金,案件昨日开审,洪良代表律师要求暂停诉讼,认为应厘清是否涉及刑事,以理解举证责任.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

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