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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 08:23 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月5日

路透香港6月5日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.759港元HKD=)

  美股道琼工业指数.HSI周一收低17.11点或0.14%,报12,101.46点.对欧债危机和美国数据转弱的担忧令投资者对股市保
持谨慎. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  174.300   -0.14      37222            13.524       1.08
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)    9.980   -0.30      87514             3.097      -0.41
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   49.710    0.06     143373            77.140       0.51
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   33.520   -1.18     178932            17.339       1.63
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  125.860    0.47      56008             9.765       0.57
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   88.150   -0.02      61135             6.840       1.03
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   39.060    0.96     350758            60.613       0.77
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   42.830   -1.22      41210             3.323       1.16
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   13.120   -2.89     357243            10.180       1.39
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.790   -1.68      62238            12.251       0.26
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   24.990    2.17      33909             4.847      -2.66
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   22.090    1.24      29797             3.428      -1.50
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   14.030   -0.99     182749             1.089     -50.29
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.530    1.32      65758             0.237      -4.65  (完)

  --整理 李珊珊

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