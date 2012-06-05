《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月5日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透香港6月5日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.759港元HKD=) 美股道琼工业指数.HSI周一收低17.11点或0.14%,报12,101.46点.对欧债危机和美国数据转弱的担忧令投资者对股市保 持谨慎. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 174.300 -0.14 37222 13.524 1.08 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 9.980 -0.30 87514 3.097 -0.41 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 49.710 0.06 143373 77.140 0.51 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 33.520 -1.18 178932 17.339 1.63 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 125.860 0.47 56008 9.765 0.57 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 88.150 -0.02 61135 6.840 1.03 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 39.060 0.96 350758 60.613 0.77 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 42.830 -1.22 41210 3.323 1.16 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 13.120 -2.89 357243 10.180 1.39 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.790 -1.68 62238 12.251 0.26 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 24.990 2.17 33909 4.847 -2.66 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 22.090 1.24 29797 3.428 -1.50 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 14.030 -0.99 182749 1.089 -50.29 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.530 1.32 65758 0.237 -4.65 (完) --整理 李珊珊
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)