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亚洲 | 2012年 6月 5日 星期二 08:44 BJT

《香港报摘》--信报6月5日

* 要闻版头条:

--连日急跌下,恒指.HSI再现死亡交叉,50天线跌穿俗称"牛熊分界线"的250天线.有市场人士认为,若外围借德国对欧罗债券立场软化的消息炒作,不排除港股今天将反弹.但在外围经济未明朗及内地未有具体救市措施下,必须提防股市微弹后再急挫,短期内或再下试18,000点关口.

* 其他:

--正当市场忧虑香港股市推出双币产品遥遥无期之际,市场消息指出,深圳市商贸通正考虑以双币形式计划月内向港交所递出申请,第三季来港上市.

--环球投资市场受到欧债危机影响,香港强积金5月份"见红",录得平均6.03%亏损,将首4个月的升幅几乎完全蚕食.

--雷士照明(2222.HK)较早前爆出传闻,指前任董事长吴长江因与银行订立对赌协议,被其他股东"踢出局",而他随即大手沽出公司股份.吴长江在微博上澄清,此为券商将其保证金(子子展)平仓,非套现之举.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

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