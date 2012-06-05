《香港报摘》--信报6月5日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
* 要闻版头条:
--连日急跌下,恒指.HSI再现死亡交叉,50天线跌穿俗称"牛熊分界线"的250天线.有市场人士认为,若外围借德国对欧罗债券立场软化的消息炒作,不排除港股今天将反弹.但在外围经济未明朗及内地未有具体救市措施下,必须提防股市微弹后再急挫,短期内或再下试18,000点关口.
* 其他:
--正当市场忧虑香港股市推出双币产品遥遥无期之际,市场消息指出,深圳市商贸通正考虑以双币形式计划月内向港交所递出申请,第三季来港上市.
--环球投资市场受到欧债危机影响,香港强积金5月份"见红",录得平均6.03%亏损,将首4个月的升幅几乎完全蚕食.
--雷士照明(2222.HK)较早前爆出传闻,指前任董事长吴长江因与银行订立对赌协议,被其他股东"踢出局",而他随即大手沽出公司股份.吴长江在微博上澄清,此为券商将其保证金(子子展)平仓,非套现之举.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)