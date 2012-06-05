《香港报摘》--其他报纸重要消息6月5日

* 明报:

--巿场消息指,协众国际将于明天(6日)起,至下周一(11日)公开招股,预计本月18日挂牌,集资最多约2.64亿港元,招股价介乎0.93-1.32港元,保荐人为国泰君安.协众于内地为汽车生产空调系统及部件,主要客户为重型卡车厂商.

--思捷(0330.HK)前执行董事兼财务总监周福安,将出任丽新制衣(0191.HK)和丽新发展(0488.HK)副主席及执行董事,以及丰德丽(0571.HK)及丽丰控股(1125.HK)的执行董事,四公司年薪合共1,300万港元.

* 星岛日报:

--新一批通胀挂钩债券(iBond)今天正式登场,接受公开认购,市场预料今次认购反应较上次热烈,预计申请宗数及申请额会倍增.综合三家证券商数据,至今iBond孖展(保证金)认购额共有6.5亿港元,认购人数逾7,000人.

--土地注册处公布最新数据,5月份香港楼宇买卖登记录11,480多宗,按月升百分之七,其中住宅楼宇占8,349份,交易金额涉654亿港元.

* 苹果日报:

--星展银行(香港)行政总裁庞华毅表示,短期内香港楼价走向料保持横行或略微下趺,不觉楼市有催化升温或大跌迹象.

* 东方日报:

--巴塞尔协定三(巴三)将于明年起逐步落实.财经事务及库务局首席助理秘书长廖俊杰表示,香港银行能应付趋紧的资本监管.惟毕马威报告指,巴三对香港银行业尤其是规模较小的银行,将是重大挑战.

--汇控(0005.HK)(HSBA.L)宣布,旗下阿曼分行与阿曼国际银行的合并计划,已获当地商业及工业部门的批准,并由周一(4日)起开始营运.汇控拥有新合营银行51%股份.

* 文汇报:

--据联交所资料显示,新加坡主权财富基金—新加坡政府投资公司(GIC)上周分别增持中海石油化学(3983.HK)、中国龙工(3339.HK)以及上海电气(2727.HK)H股,如今持股均已超过5%.

--香港交易所(0388.HK)宣布,委任马超(Stephen Marzo)为集团财务总监及委任应凯勤(Henry Ingrouille)为集团行政管理总监,二人将分别于2012年6月26日及7月9日履新.

* 大公报:

--证监会资料显示,富地及中燃气(0384.HK)前行政总裁刘明辉等有关人士刚于上周五(1日)入市增持256.6万股中燃气股份,购入价介乎3.74-3.83港元;完成增持后,持股量增至17.45%.

--越秀地产(0123.HK)公布,5月录得合同销售金额约为13.31亿元人民币,合同销售面积约为10.7万平方米,同比分别大幅上升1.42倍和1.12倍.(B02)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/张喜良

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