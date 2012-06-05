〔中港个股〕南航H股及A股暂停买卖,此前获母公司注入资金

香港个股：朗诗地产3.12亿元投得太平洋人寿挂牌出售的一上海物业
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透香港6月5日电---香港联交所周二称,中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)H股份自上午9时起暂停买卖.公司亦在上交所发布A股停牌公告.
南航昨日公告,母公司南航集团正筹划向其注入资金,以降低负债;分析师对南航此举感到意外.南航在声明中未有披露母公司拟注资金额.同时,南航称筹划向母公司非公开发行股票.[ID:nSB1586140]
南航H股昨日逆市微幅收高0.29%,报3.48港元;其A股则跌3.9%,报4.68元人民币.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 黄凯
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%