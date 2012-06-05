〔中港个股〕南航H股及A股暂停买卖,此前获母公司注入资金

路透香港6月5日电---香港联交所周二称,中国南方航空(1055.HK)(600029.SS)H股份自上午9时起暂停买卖.公司亦在上交所发布A股停牌公告.

南航昨日公告,母公司南航集团正筹划向其注入资金,以降低负债;分析师对南航此举感到意外.南航在声明中未有披露母公司拟注资金额.同时,南航称筹划向母公司非公开发行股票.[ID:nSB1586140]

南航H股昨日逆市微幅收高0.29%,报3.48港元;其A股则跌3.9%,报4.68元人民币.(完)

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