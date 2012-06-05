〔港报财经评论〕救市只剩九十日--信报6月5日

救市只剩九十日/ 习广思

美国就业数据不济,欧洲PMI数据萎缩,导致上周五外围股债金波动,昨天港股承接外围市况,急速下跌.恒指裂口低开308点后,最低见18,056点,下试18,000 点水平.资金萎缩情况下,股市再下跌的压力仍在.

恒指50天线跌穿250天线,出现一个中长线"死亡交叉","死亡交叉"有真有假,宜以交叉出现后14个交易日内会否逆转,再审视交叉真伪.黄金ETF逆市回升,价值黄金ETF(3081.HK)升3.2%,SPDR金ETF(2840.HK)升3.8%.金价在1540美元位置,出现不错的技术支持位,SPDR金ETF股价升至50天线有阻力,可惜长期趋势未算改善,投资者宜吸勿抢.

明者远见于未萌,索罗斯在去年8月份提出,解决欧罗危机有三个阶段,一是扩大欧洲金融稳定基金(EFSF)规模,救助银行业,二是推出共同债券,解决欧猪国的发债融资难题,三是设立惩罚制度,让无法削赤的成员退出,否则违约事件及债券贬值等风险,只会陆续有来.这三项建议可能都是欧盟的结局,但问题是需要几多年时间.索罗斯估计,在6月17日大选上,希腊将会组成政府内阁,并且向欧盟表示愿意紧缩下去,但最终却不能达到这些条件,所以在第三季将会再爆发危机.

索罗斯认为,欧洲只剩下90日,因为三个月后,德国经济都可能会走下坡,以致国内反对声音更大,默克尔要说服人民共同分担救市责任将更困难.

内银股处于是低风险,是因为银行是一国经济心脏,大得不能倒,即使出事亦会获救.因为内地银行有阿爷撑腰,坏账永无问题,缺水放水,多水收水,因为真正计起数来,内银资本实力强,杠杆效应低,可谓全球之冠.

内地房地产调整多时,市场一直担心的银行坏账却似乎安然无恙.银监要求五大国有银行要为其28万亿贷款作五级分类自查工作.乐观地看,是监管机构意识到银行坏账风险在上升,防患于未然,悲观点看,内银的坏账,可能高于投资者预期.据报,这份自查结果在5月底已经上报,但调查事件愈揭下去,愈发现其牵连的公司众多,当中又与房地产行业贷款息息相关.

无疑内银股仍会是中资股当中非常重要的板块,但内银股到底是否如许多投资者所形容般低风险,乃是一大问号.(B02)

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美债现负回报/ 苏子

昨天为英国假期,故汇市的交投较为淡静.昨天欧洲市早段,欧罗兑美元的波幅不足50点子,汇价主要在1.2415-1.2445间争持,仍乏力挑战上周五美国市所造的1.2458高位.

由于上周五美国公布的5月份就业报告结果远较市场预期差,令市场对联储局启动QE3措施的憧憬明显上升,不过,美元并未因为QE3 措施可能会真的出台而出现逆转性的回落.

理论上市场焦点再次关注QE3措施后,美元应可趁机扭转最近一个月来的强势,而国际大户在昨天欧洲市早段更应借助英国假期的因素,在汇市交投明显减少下而趁机挟美元好仓,从而触发较具规模的止蚀沽盘入市,令欧罗兑美元得以升逾上个交易日的1.2458高位,并进一步挑战1.25心理关口才对.

然而,昨天欧洲市早段美元只能出现窄幅争持的局面,这反映国际大户根本暂无兴趣利用QE3 此不利美元的因素把美元显着推低,故小心美元因跌不下去或再次受到追捧,令美汇指数可以突破上周五的83.39高位,并进一步上试前年7月上旬的84.83 高位及85心理关口.

不过,需注意后市美汇指数一旦升至85心理关口附近时,应会遇上严峻阻力,不易顺利突破并进一步挑战前年6月下旬的86.30高位,原因是目前大量避险资金已经把美国10年期国债息率推低至1.442%的历史低位,若计及通胀因素,目前投资者把资金押注在美国10年期国债上,所得的实质利率已是负回报；美国4月份的消费物价指数按年上升2.3%,换言之,即是负回报已近1%.十分怀疑此畸形情况还能持续多久时间,担心稍后若美国10年期国债息率进一步逼近1%关口附近时,美债泡沫爆破的大日子便离我们愈来愈近.

稍后若看见美债息率进一步下挫,宜提高警觉,暂不宜再随着市场的乐观情绪继续追捧美元,反而更要提防届时美元或因为乏力再升,才正式出现逆转性的回落,从而令欧罗兑美元正式重返1.25/1.26阻力区以上波动.(B08)