〔港报财经评论〕恒指忌失守17,500支持--经济日报6月5日

恒指忌失守17,500支持/ 林瑞芬

西班牙首相拉霍伊上周末表示,其政府将于本月底前大概知道重组陷入困境银行所需的资金金额.路透引述消息人士称,西班牙已委托4大会计师事务所对其陷入困境的银行业进行全面稽查,将补充谘询公司Oliver Wyman及Roland Berger对银行业持续进行的压力测试,于6月中有初步结果.

欧元区财政紧缩,经济下滑,银行放贷能力下降等之"三连环恶性循环",严重拖累全球经济,美国经济复苏力减弱,中国经济增长减速等.后市需要全球主要国家央行再合力出招,或可止缓投资者信心低落形势.上周五国际金市见低位急促反弹,回应美国就业数据差,可能迫美国联储局推出QE3.中国政府自上周否认再推4万亿人民币刺激经济方案之后,股市走弱.上证综合指数昨回挫2.7%至2,308点,跌势急,创去年11月以来最大单日跌幅,技术上,已探至今年延伸之上升轨,2,300支持不容有失,不然,回试约2,200.

5月恒指及国指分别下跌约11.7%及逾12%之后,踏入6月,已有2个交易日下跌.看港股恐慌指数未及去年高位,反映市况未够恐慌,有秩序而跌,阴乾式跌法最难估底.配合期货市场分析,6月期指昨报17,944,已率先失守18,000心理大关,如无意外,相信恒指会顺势再进一步下破18,000,考验的将会是关键位,即自2008年延伸的上升轨支持,近17,500.技术上,恒指如顺势失守17,500,去年10月始反弹上升裂口17,180-17,505将回补,如欧债危机恶化,就要有准备退守去年10月低位16,170.

事实上,具港股大市走势代表性的港交所(0388.HK),已惨见股价率先退回去年10月低位,昨收报101.5 港元,后市是不能抹杀恒指再下试去年低位的可能性,捞底之事须三思.摩根士丹利6月初发表报告表示,港交所收入前景具挑战性,成本比率正上升,该行认为不值得持有该股,还把目标价由100港元狠劈至78港元,港交所下破100港元时日应不远.

总括而言,市场对欧元前景之担忧一日未缓,风险资产股票类是很难抗熊流,目前只宜默默等候各国政府出手.无政府手影,就难以重新吸引资金回流风险资产.(003)

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大市急跌,内银吸引力骤增/ 余少文

原以为大市可以稳定下来,可惜事与愿违,国企指数跌至7个月以来低位,一浪低于一浪走势下,或有机会下试去年低位8,058点,只是大市愈跌,内银股预测PE也降至愈低水平,吸引力正在提升.预料国指有望反弹,期望国指及内地A股可以回稳,及在本月慢慢消化沽压,然后静待中国扶持政策出台.

国指去年12月低位9,369点不容有失,否则有机会下试去年低位8,058点,因为国指日线图,周线图及月线图都是偏淡,加上上证综合指数又跌穿今年低位回升以来所形成的上升轨,国指后市确实易跌难升.除非有重大利好政策出台,否则大市未来一段时间只有反弹而没有升幅,如大市反弹,股民便有机会在较高水平沽货离场.

从另一角度来看,大市持续下跌,国指估值已跌至过去10多年来低位,上证预测PE更低于历史低位.若然指数跌至上述低位有支持而反弹,则国指和红筹指数再跌的空间在收窄,上证更可说已见底,故这是相信A股今年可走出谷底的原因之一.

其实,国指跌至8,500点,预测PE可低见6.6倍,如国指再跌至8,000点水平,证券商一旦下调重磅成分股预测盈利,则国指预测PE会受影响.只是暂时未见到国指重磅股内银盈利会出现显着下降情况,即使建设银行(0939.HK)首季盈利增长不足10%,是增幅最少的内银股,但建行也预期全年盈利有双位字数增长,故不担心内银股今年增长问题.

反而,内银股股价持续下跌,预测PE降至4.3-6.5倍不等.12只最低PE的主板H股中,内银股便占去5个席位,吸引力确实在上升.

另一可留意的股份仍然是高息股,12只最高息的主板H股,包括中国银行03988.HK和农业银行01288.HK,惟却有4只公路股在12只高息股名单内,只是公路股所面对的问题较内银股为多,内银股可看高一线.如大市出现大跌,内银股会是保险股以外值得吸纳的对象.(010)