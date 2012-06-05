〔香港个股〕九龙仓以原位交换土地方式重批海运大厦,补地价款79亿港元

路透香港6月5日电----香港综合企业--九龙仓(0004.HK)周二称,其全资附属公司Wharf Realty已接纳政府建议以原位交换土地方式退回九龙第83号永久码头及重批海运大厦地段租契,并就此应付补地价款79亿港元.

会德丰(0020.HK)及旗下九仓在一份联合声明中称,海运大厦建于第83号码头的海床部分之上,而码头的租契将于今年6月16日届满,因此是次订立土地交换交易将令会德丰及九仓将得以继续在与九仓的旗舰资产海港城相连的海运大厦地段上营运海运大厦.

根据换地文书内载条款,重批海运大厦地段租契而应付的补地价款为79亿港元,而应付年租将按海运大厦地段的应课差饷租值的3%计算.

海运大厦地段的总面积将约为31,750平方米,而其上已建成或将会兴建的建筑物的许可总樓面面积,不得超逾85,672平方米或少于50,808平方米.于2011年度,海运大厦所产生的税前及除税后净租金收入分别约7.01亿及5.87亿港元.

九仓周二盘初上涨3.44%,报40.55港元,过去一个月累计跌逾12%.(完)

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