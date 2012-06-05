《香港重要政经日程》--6月5日-6月9日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
=====================今日香港主要政经消息==========================
6月5日(周二)
--09:00 康师傅(0322.HK)于天津举股东周年大会.
--10:00 中海石油化学(3983.HK)于北京举行股东周年大会.
--10:30 汇丰公布5月香港采购经理人指数.
--11:15 力宝华润(0156.HK)股东周年大会.
--11:30 永利澳门(1128.HK)于澳门举行股东周年大会.
--12:00 力宝(0226.HK)股东周年大会.
--12:00 香港中华煤气(0003.HK)股东周年大会.
--14:00 中海油田服务(2883.HK)于北京举行股东周年大会.
--14:30 珠光控股(1176.HK)股东周年大会.
--16:30 中国光纤(3777.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
6月6日(周三)
-- 中渝置地(1224.HK)董事会就分派中期特别股息进行讨论.
-- 领汇房产基金(0823.HK)公布年度业绩报告.
--08:30 宝源控股(0692.HK)股东周年大会.
--09:00 中国交通建设(1800.HK)于北京举行股东周年大会.
--09:00 大唐发电(0991.HK)股东周年大会.
--09:00 马鞍山钢铁(0323.HK)于安徽举行周东周年大会.
--09:30 国药控股(1099.HK)于上海举行周东周年大会.
--10:00 庆铃汽车(1122.HK)于重庆举行周东周年大会.
--15:00 博耳电力(1685.HK)股东周年大会.
--15:00 云顶香港(0678.HK)股东周年大会.
--15:00 南粤物流(3399.HK)股东周年大会.
--16:00 远东控股国际(0036.HK)股东周年大会.
6月7日(周四)
-- 香港金融局公布5月外汇储备.
-- 普拉达(PRADA)(1913.HK)公布季度业绩.
--09:00 北京首都机场(0694.HK)于北京举行股东周年大会.
--09:30 中国外运(0598.HK)于北京举行股东周年大会.
--10:00 京能清洁能源(0579.HK)股东周年大会.
--10:00 建设银行(0939.HK)股东周年大会.
--10:00 中国新经济投资(0080.HK)股东周年大会.
--10:30 西藏5100(1115.HK)股东周年大会.
--11:00 瑞安房地产(0272.HK)股东周年大会.
--11:00 中芯国际(0981.HK)于上海举行股东周年大会.
--14:00 畅丰车桥(1039.HK)股东周年大会.
--16:00 新秀丽(1910.HK)于卢森堡举行股东大会,并于香港透过视讯进行.
6月8日(周五)
-- 壹传媒(0282.HK)年度业绩.
-- 港通控股(0032.HK)董事会考虑分派第一季中期股息.
--09:00 比亚迪电子(0285.HK)于深圳举行股东周年大会.
--09:30 农业银行(1288.HK)北京举行股东周年大会.
--10:00 比亚迪股份(1211.HK)于深圳举行股东周年大会.
--10:00 航天控股(0031.HK)股东周年大会.
--10:00 中国粮油控股(0606.HK)股东周年大会.
--10:00 华润电力(0836.HK)股东周年大会.
--14:00 新焦点(0360.HK)股东周年大会.
--14:30 绿城中国(3900.HK)于杭州举行股东周年大会.
--14:30 中渝置地(1224.HK)股东特别大会.
--15:00 北控水务集团(0371.HK)股东周年大会.
*6月9日(周六)
--09:30 中国车辆零部件(1269.HK)在深圳举行股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)