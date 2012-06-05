《交易视点》中小企业私募债券发展潜力较大,私募基金将因其涌现--中信

路透上海6月5日电---中国中信证券最新发布的信用产品策略月报称,对比美国经验,中小企业私募债券发展潜力较大.而以中小企业私募债为主要投资标的的高收益私募基金或将会涌现.

报告并从行情走势变化指出,债券市场风格转换经历完整的利率-高等级债-中低评级债-低评级债(城投债)的轮转后,5月份又历经第二次收益率的全面下降,未来票息收入占比会提高.

**美国高收益债发展的经验**

1977年美国出现第一只投机级债券，目前存量达到1.5万亿美元。从发债主体特征看，单只发行规模从1亿美元上升至目前4.4亿美元，评级主要集中于B和BB级，评级最低的CCC级20年均值收益率在11.43%。

20世纪90年代以来，保险公司、养老基金、高收益共同基金、股权收益基金等是主要投资者。证监层并通过条款设计、违约处理以及信息披露等强化投资者保护。

**国内中小企业私募债券正式起航**

备案发行：发行人需符合工信部中小微企业标准；整体资质弱于创业板公司及公募债券发行人；交易所仅对备案材料进行完备性核对，中介机构责任更大；期限在1年以上，条款设置灵活。

投资者范围：明确而且广泛，与银行间定向债务融资工具和信托等存在明显差异。

通过交易所或证券公司柜台转让，投资者不得超过200人，但对日常交易转让影响较小。

信息披露：要求明显少于公募债券。

投资者权益保护中，约定采取限制股息分配措施的规定较为新颖。预计首批中小企业私募债的收益率在9%至15%之间。

**高收益的吸引**

中小企业私募债发展潜力较大。发行程序简便，首批备案企业较多；地方政府将积极参与，在中小企业私募债券发展中发挥重要作用；对比美国经验，中小企业私募债券发展潜力较大，但也存在一定问题。

以中小企业私募债为主要投资标的的高收益私募基金或将会涌现；

基于中小企业私募债券的二次产品设计成为可能。

提供了只需精选个券、严格控制信用风险就可能获得足够有吸引力的投资策略。

**目前环境利于信用市场**

目前来看，相对宽松的资金面、通胀率的下行以及经济增长的放缓均有利于信用市场环境，而受道德风险预期和风险偏好提升的支撑，信用风险对市场的冲击相对较小，而市场供给也相对平稳，总体看，市场环境仍相对有利，需关注大规模政策放松以及欧债危机阶段性缓解所带来的利率风险。

**低等级城投债行情仍持续**

从行情走势看，债券市场风格转换经历完整的利率-高等级债-中低评级债-低评级债（城投债）的轮转后，5月份又历经第二次收益率的全面下降，未来票息收入占比会提高。

对于中票来说，各等级之间利差已经处于较低水平，继续压缩信用等级利差的空间及超额回报有限，但AA级产业类中票的票息仍有一定吸引力，净价回报继续明显超越高等级债的概率下降，目前焦点集中于AAA与国债的利差是否能继续缩小，带动信用债收益率整体下行。

对于城投债市场来说，其内部也延续高等级向低等级的轮动，低等级城投债的行情可能会持续至二季度末，收益率仍有一定的下降空间，但需要关注其流动性风险。(完)