〔香港股市〕恒生指数开盘升1.03%,受益于投资者空头回补

香港个股：朗诗地产3.12亿元投得太平洋人寿挂牌出售的一上海物业
路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透香港6月5日电---港股周二开高,部分原因在于G7欧债危机紧急会议前投资者回补空头,但投资者仍不愿建立新的部位,因全球经济前景愈发黯淡.
恒生指数.HSI开高逾1%至18,373.22点.恒生国企指数.HSCE涨0.8%.(完)
--编译 李爽;审校 张荻
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路透香港2月27日 - 中国中型房地产企业--朗诗绿色地产周一称，公司日前以3.12亿元人民币代价投得中国太平洋人寿保险挂牌出售的一上海物业。
路透上海2月27日 - 中国大型券商--东方证券首席经济学家邵宇指出，虽然近期国内工业制成品价格上涨较快，但今年中国物价总体上将呈现温和上涨，这将有助于提高企业盈利水平，因此今年看好权益类投资。
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%