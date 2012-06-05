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货币新闻 | 2012年 6月 5日 星期二 09:35 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘升1.03%,受益于投资者空头回补

路透香港6月5日电---港股周二开高,部分原因在于G7欧债危机紧急会议前投资者回补空头,但投资者仍不愿建立新的部位,因全球经济前景愈发黯淡.

恒生指数.HSI开高逾1%至18,373.22点.恒生国企指数.HSCE涨0.8%.(完)

--编译 李爽;审校 张荻

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