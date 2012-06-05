〔港报社评〕财爷泼冷水,夏秋多风雨--星岛日报6月5日

上星期五欧美和中印发表的经济数据都不如人意,昨日香港等亚洲股市承接美股下跌,财政司司长曾俊华警告不排除调低香港今年增长预测,失业率或回升,楼市不健康,令人有不安感觉.

这一轮危机风眼在欧洲,要解决欧洲面对的问题,欧盟和国际货币基金组织开出药方,逼使债务缠身的国家改善财政纪律来换取贷款,但是大家看到希腊等国未能摆脱紧缩政策导致经济收缩更难还债的恶性循环.提出改以刺激经济作为出路的政客纷纷获百姓选举上台,但是没有人提到具体方案,主要只是寄望财雄势大的德国打救.

现时各方关注希腊本月17日大选,会否产生一个导致"脱欧"的政府.希腊民众始终担心"脱欧"冲击,故此选举结果会是由愿意按照与欧盟协议继续借到钱的政党联盟赢到轻微过半数议席.就算这样,都只有稍为松一口气,未有解决基本问题.

现时欧洲多国希望透过发行泛欧债券来减轻重债国的利息负担,不致"利叠利"永无了期,操作起来等如要本来享受低息的德国津贴其他国家息口,德国民众甚为抗拒,危机会在今秋进入高潮.即使最后欧债获得纾缓,问题是有甚么办法刺激经济复苏.这一轮的危机除了因为欧洲官民滥借成风,更大原因是经济竞争力不若以往.亚洲金融风暴后的港人经历了一段勒紧裤头的苦日子,最后苦尽甘来的一大助力,是受惠于中国容许百姓自由行来港,注入"活水".

美国经济复苏蹒跚,欧洲的路途崎岖.面对索罗斯警告的今年夏秋颠簸,港府势必要在稳定金融和经济方面,做好应变措施,财政司司长上月以"冰火"形容本地楼市,昨日重点落在外围不稳,有需要时会调低增长,对于收紧按揭等打击措施维持口头警告状态,似乎对前景增加了观望和警惕,市民无论是否觉得"狼来了",对投资和买楼,都不妨先做好防风措施.(A05)