〔港报社评〕财爷泼冷水,夏秋多风雨--星岛日报6月5日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
上星期五欧美和中印发表的经济数据都不如人意,昨日香港等亚洲股市承接美股下跌,财政司司长曾俊华警告不排除调低香港今年增长预测,失业率或回升,楼市不健康,令人有不安感觉.
这一轮危机风眼在欧洲,要解决欧洲面对的问题,欧盟和国际货币基金组织开出药方,逼使债务缠身的国家改善财政纪律来换取贷款,但是大家看到希腊等国未能摆脱紧缩政策导致经济收缩更难还债的恶性循环.提出改以刺激经济作为出路的政客纷纷获百姓选举上台,但是没有人提到具体方案,主要只是寄望财雄势大的德国打救.
现时各方关注希腊本月17日大选,会否产生一个导致"脱欧"的政府.希腊民众始终担心"脱欧"冲击,故此选举结果会是由愿意按照与欧盟协议继续借到钱的政党联盟赢到轻微过半数议席.就算这样,都只有稍为松一口气,未有解决基本问题.
现时欧洲多国希望透过发行泛欧债券来减轻重债国的利息负担,不致"利叠利"永无了期,操作起来等如要本来享受低息的德国津贴其他国家息口,德国民众甚为抗拒,危机会在今秋进入高潮.即使最后欧债获得纾缓,问题是有甚么办法刺激经济复苏.这一轮的危机除了因为欧洲官民滥借成风,更大原因是经济竞争力不若以往.亚洲金融风暴后的港人经历了一段勒紧裤头的苦日子,最后苦尽甘来的一大助力,是受惠于中国容许百姓自由行来港,注入"活水".
美国经济复苏蹒跚,欧洲的路途崎岖.面对索罗斯警告的今年夏秋颠簸,港府势必要在稳定金融和经济方面,做好应变措施,财政司司长上月以"冰火"形容本地楼市,昨日重点落在外围不稳,有需要时会调低增长,对于收紧按揭等打击措施维持口头警告状态,似乎对前景增加了观望和警惕,市民无论是否觉得"狼来了",对投资和买楼,都不妨先做好防风措施.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)