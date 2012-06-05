〔港报社评〕股市震荡频繁,需要限制沽空--文汇报6月5日

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
港股昨日跟随外围走势一度下挫501点至18,000点边缘,为今年最低水平.环球股市大幅下跌,是由于欧债危机不断发酵加上全球经济不景.面对这一轮全球股市震荡,各国都在筑紧防火墙,推出各种禁止沽空的限制措施以稳定市场.唯独港股仍是中门大开,任由国际炒家狂轰滥炸,令到中小投资者损失惨重.面对未来股市愈趋动荡的形势,当局须及早推出限制沽空措施,以维护金融体系的安全和稳定.
而欧美经济不景,拖累中国出口大受打击,引发全球对经济衰退的忧虑.因此,这一轮跌市较2008年的金融海啸等危机更为严峻及复杂,尽管各国政府有机会再推出新一轮的救市活动,但经济复苏长路漫漫,期望股市在短期内脱离实体经济重展升浪是不切实际的.
全球经济正处于风雨飘摇的境地,保经济成为各国政府首要之务.外界预期,美国联储局将会采取更积极措施保护美国经济,传闻已久的QE3将再次摆上议事日程.同时,欧盟也不会坐视欧债危机扩大,将会进一步放松银根以纾缓各国的财政压力,而中国也可能有进一步调控措施出台.
随着各国政府再度放水,环球股市有望暂时喘定,甚至不排除会出现新一轮升浪.不过,股市长远来说都将与实体经济同步,只要经济一日未回稳,放水措施都只能治标,待药力一过股市也会打回原形,就如金融海啸后的救市措施一样,反而因为资金的大量流入,令未来股市更加波动,投资者必须审慎.
在近几次金融危机中,港股的跌幅都较其他市场为大,而且沽空比率都会大幅上升.由于香港资金来去自由,对于热钱及沽空都没有规管,令香港成为国际炒家的沽空目标.相反,欧洲多国在市场震荡之时,为确保市场稳定,都会立即实施禁止沽空,炒家在欧洲难以得逞,自然将弹药都投放到香港市场,大手在港沽空舞高弄低,结果导致港股出现了不寻常大跌,小投资者更加损失惨重.面对未来股市愈趋动荡的形势,当局必须及早推出限制沽空措施,尽可能减少金融市场人为的过分剧烈动荡.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)