《王小坚专栏》中国私募债券定价机制需要完善

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,文章仅代表本人观点)

撰稿人 王小坚

今年以来中国债券市场出现了前所未有的大发展。特别是交易所债券市场，突破了长年落后于银行间债市的局面，在债券品种，交易方式，风险控制方面都有了巨大的进步。不过定价机制却落后于市场的飞速发展。

传统上说，交易比较频率，流动性较好的品种在定价上相对容易。银行间市场的信用债券主要集中于中期票据和短期融资券，这两类债券在各个期限上受银行间交易商协会公布的指导利率指导，有对应的定价机制。指导利率大体上来源于市场利率水平，比较市场化。在二级市场上，银行间的债券有中债公布的估值作为定价中枢，定价游戏规则比较明确。相比较而言。流动性较弱，透明性差，相对小众的资产定价估值就存在难度。

从解决企业融资需求角度出发，今年以来债券市场大力发展各类私募债券，如创业板公司债、中小企业私募债券。这些债券面世时面临需求不足的问题，而足够大的需求是这些债券合理定价的前提。作为全市场信用评级最低，流动性最弱的债券资产，应该是需求独特，供求议价空间最大的领域。相对于上述提及的传统估值和定价方式，对这些债券进行定价，需要有新的需求力量加入。如果定价不准，反过来会造成企业融资需求的波动。早先发行的首单创业板公司债券乐视网(300104.SZ)公司债定价接近10%，明显高于市场同类信用评级企业债券融资的平均水平。已经在相当的程度上抑制了类似公司的融资动力。

对于如公募基金，保险等传统债券投资机构而言，各种私募债券只能作为巨大组合中的一个补充。为了应付可能出现赎回和违约等信用风险，这些机构投资于私募债的比较不会太高。靠这些不充分的需求来打造和活跃新的私募债券市场并不现实。风险偏好度较高的新需求是定价的关键。从去年开始兴起的各类债券私募基金和券商理财计划应该成为主要的新投资需求。私募基金相对于大型公众基金，在投资比例，投资范围的选择上更为灵活。可以用更多资源专注于企业调研和认知。对于已出现违约债券进行处理的方式、便利度、资产回收率也是私募债券定价的因素之一，当企业出现债务问题时，私募投资者可以更为灵活地处理后续清算和清偿。

不过在目前的实际操作中，债券的非公开发行要遵循《上市公司非公开发行股票实施细则》。表现在发行方面，乐视网公司债券就不允许信托投资帐户参与。对于私募投资者而言，信托投资计划是其主要的投资载体，限制信托计划投资私募债券无疑自我限制了合格的债券投资者加入市场。况且，对于债券非公开发行的并没有专门的管理规定，以约束股票的方式来约束债券投资者明显有失公允。同时不利于监管方扩大和促进债券市场发展的初衷。证券交易所以及相关证券监管部门在扩大债券发行范围，放宽债券发行条件的同时，应该同时关注专业债券投资者的发展，这对于活跃市场，真正开拓债券融资新局面是至关重要的。

市场从来由买方和卖方共同决定。现有体系中，无论是指导价定价方式，还是审批利率的定价方式都不适用于小规模的、流动性不佳的私募债券。以承销商为牵头人，将投资者和发行人直接牵线谈判定价是较优的选择。这种小范围定向的交流沟通也有利于加深投资者对于债务主体的了解，方便债务的定价。这种定价方法将成为目前定价体系中的必要补充，是中国信用债券市场，特别是私募债券市场的发展是一个重要的环节。(完)

(作者就职于上海耀之资产管理中心,联系方式:wangland@hotmail.com)