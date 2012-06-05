〔专家观点〕中国"稳增长"将多方同时着力,5月新增信贷料近8,000亿元--巴曙松

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透香港6月5日电---中国国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松周二表示,预期中国本轮经济"稳增长"政策将在消费、投资、外贸等方面同时着力,将公布的5月份经济数据预期会显示经济呈好转趋势.
他表示,维持一季度经济环比见底,二季度同比见底的观点;预期5月信贷近8,000亿元人民币,且有望维持在这一水平.
"从沿海情况看,5-6月已出现小幅回升,随着稳增长政策效果显现."他称.
谈到稳增长的具体政策,他指出,可供选择的政策包括营业税改增值税、加大减税政策力度;支持有还款能力的投融资平台贷款需求并加大基础设施领域资;还应进一步加大出口退税力度.
"信贷方面,则可以扩大贷款利率下浮幅度,改进银行信贷投放约束指标以提升放款能力."他并提出,"还要支持居民的首套和中小户型普通商品住房消费."
他指出,中国经济正处于高速增长向中速增长转换阶段,供给端制度改革才是实现经济平稳转型的必要基础.而当前对于更大力度的减税,非公36条的落实,资源价格改革,金融改革试点等方面的推进,可视为供给改革的端倪.
中国将于本周末开始公布5月份的系列宏观经济数据.
本月初发布的中国宏观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)超预期回落至50.4,创出今年新低;汇丰5月中国制造业PMI终值亦续回落.[ID:nSB1581846](完)
--记者 毕晓雯 ;审校 乔艳红
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)