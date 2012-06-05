〔香港个股〕永利澳门称有信心其39-40亿美元赌场物业项目会带来投资回报

路透香港6月5日电---澳门主要博彩运营商--永利澳门(1128.HK)周二表示,尽管目前宏观景气较为动荡,但仍有信心其39-40亿美元赌场物业项目会带来投资回报.

永利澳门主席Steve Wynn向媒体指出,看好澳门持续发展,也相信其计划能够带来回报.

公司上月称在澳门路(乙+水)城项目的土地批给合约已获官方批准,将开始建筑动工.[ID:nSH0103763]

新兴的路(乙+水)区已成为澳门博彩营运商的兵家必争之地.此前,银河娱乐(0027.HK)称,将投入160亿港元,进行综合休闲渡假项目"澳门银河"第二期投资计划.[ID:nSH0103267]

市场也同时关注欧债危机迟迟未解以及中国经济动力下滑,是否影响赌客一掷千金的意愿.

受到中国经济放缓,去年5月的基期偏高,以及今年劳动节假期部份落在4月等影响,澳门5月博彩收入为260.78亿澳门元,较上年同期仅增长7.3%,为2009年7月有统计数据以来最慢增长.[ID:nSH0106763]

中午时,永利澳门报18.32港元,涨1.44%,过去一个月来跌25.06%.(完)

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