〔香港个股〕SOHO中国获6.26亿美元银团贷款,息率为LIBOR/HIBOR加4.25%

《汇市简讯》美元指数在亚洲市场持平
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透香港6月5日电---中国商业房地产商--SOHO中国(0410.HK)周二称,公司今日与银团签署最多相等于6.26亿美元的三年期融资贷款协议,利率为伦敦银行同业拆息(LIBOR)/香港银行同业拆息(HIBOR)加4.25%.
公司声明称,该笔贷款为三年期可转让定期贷款融资,并将按情况而定以LIBOR或HIBOR计算利息.
SOHO中国表示,在现今信贷紧缩的情况下,该大额、低融资成本的银团贷款充份反映了集团的稳健财务政策及信用.而SOHO中国拟将贷款作为一般企业资金所需.
SOHO中国今年的收购目标约100亿元人民币,主要在其已有项目的上海和北京.[ID:nSH0095877]
该股早盘收低0.2%,报5.11港元,过去一个月下滑逾15%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
* 亚洲时段市场走势疲软：E-迷你标普500指数期货及西德克萨斯中质油(WTI)持平，日经指数跌1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下滑0.2%
路透北京2月27日 - 中国河北唐山农商行、惠安农信联社最新公布2017年同业存单发行 计划，至此，已有389家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,518.5亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30
0122GMT * 美元/日圆起初下探111.94后反弹 * 但反弹在112.20遇阻，随后再次下滑 * 风险目前看来仍偏下档，因美债收益率(殖利率)低迷且可能进一步 下跌 * 上周五触及低位111.91，111.80-90下方或有少量停止单，111.81 为100日移动均值 * 111.50下方有更多停止单，前方有支撑 * 此外，111.50有期权障碍(完) (编译 王丽鑫；审校 王颖)