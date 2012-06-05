〔香港个股〕SOHO中国获6.26亿美元银团贷款,息率为LIBOR/HIBOR加4.25%

路透香港6月5日电---中国商业房地产商--SOHO中国(0410.HK)周二称,公司今日与银团签署最多相等于6.26亿美元的三年期融资贷款协议,利率为伦敦银行同业拆息(LIBOR)/香港银行同业拆息(HIBOR)加4.25%.

公司声明称,该笔贷款为三年期可转让定期贷款融资,并将按情况而定以LIBOR或HIBOR计算利息.

SOHO中国表示,在现今信贷紧缩的情况下,该大额、低融资成本的银团贷款充份反映了集团的稳健财务政策及信用.而SOHO中国拟将贷款作为一般企业资金所需.

SOHO中国今年的收购目标约100亿元人民币,主要在其已有项目的上海和北京.[ID:nSH0095877]

该股早盘收低0.2%,报5.11港元,过去一个月下滑逾15%.(完)

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