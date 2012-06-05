〔投行观点〕Jefferies将中国石化H股投资评级由"中性"上调至"买入"

路透香港6月5日电---投行Jefferies的报告称,将亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)的H股投资评级由"中性"上调至"买入",因近期股价跌幅超出该行预期.

报告称,中石化由年初至今股价累计跌17%,自2月份高位则跌30%.报告指出,尽管"傅成玉效应"以及市场对中国成品油定价机制改革的期望减退,中石化股价跌幅却超出该行预期.

不过该行认为,在布兰特原油低于每桶100美元,中国更有机会加快成品油定价机制改革步伐.

该行并将中石化的目标价下调6%至每股8港元,以反映出产品需求放缓以及汇率变化.

中石化H股午盘尾段涨幅收窄至0.74%,报6.82港元.布兰特原油期货LCOc1则跌至98美元上方.(完)