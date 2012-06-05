〔投行观点〕香港楼市未见泡沫,但若欧债危机恶化楼价最糟跌四成--美银美林

路透香港6月5日电---投行美银美林周二表示,虽然香港今年以来楼价上升近8%,但楼市未见泡沫;不过,假如欧债危机进一步恶化,楼价在最坏情况可能下滑30-40%.

该行最近将今年香港住宅楼价预测,由年初的下跌10%调整至全年升5-10%,并预估2013年楼价将持平至升5%.上述预测是根据该行对香港今、明两年本地生产总值(GDP)分别增长2.4%和4%的基本预测所得.

"今年以来楼价已上升7-8%,即意味着下半年楼价有机会下调."美银美林大中华区房地产研究部主管魏志鸿在记者会称.

他指出,年初以来楼价显着上升主要是因为银行因争取按揭而意外下调按揭利率,加上政府推出的土地供应有限,推高了楼价.但随着政府下半年尤其是第四季料将增加土地供应,以达成每年提供可建2万个住宅单位土地的目标,以及发展商陆续推出楼盘,并以贴近二手住宅楼价发售,将会压抑楼价.

近日政府财金官员多次作出"口头警告",指出欧债危机升温,环球市场极度波动,如有需要政府将会推出措施,包括进一步收紧按揭,以确保楼市健康发展.[ID:nSH0106847]

魏志鸿表示,假如政府要推压抑楼市措施的话,有可能是收紧对第二、三套物业按揭,例如增加首期比例,因这样就不会影响到首次置业的真正用家.此外,将现时为期两年的特别印花税征税期延长,或者提高相关税率也是另一个可能,另外就是增加公营房屋供应.

虽然楼价高企,但魏志鸿认为香港楼市并不存在泡沫,因为目前的按揭利率相当低,估计买楼出租的回报率约3.2%,而按揭利率只为2.2%,即买楼收租足够供楼之余还能有余款.另一方面,现时香港有六成的拥有物业人士本身并没有按揭,而需要按揭的人士大约只动用每月收入的两成作供款,所以负担能力很高,种种因素难以说楼市出现泡沫. (完)