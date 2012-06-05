〔香港个股〕和黄及李嘉诚基金会收购以色列电讯商Partner母公司控制权

路透香港6月5日电---环球综合企业--和记黄埔0013.HK周二宣布,与李嘉诚基金会共购入以色列电讯商Partner Communications(PTNR.TA)母公司Scailex Corporation(SCIX.TA)的75%股权,交易涉及金额达1.25亿美元.

和黄新闻稿称,公司和李嘉诚基金会将向Suny Electronics Ltd(SUNY.TA),分别收购Scailex的50%和25%股权.而Scailex持有Partner的44.5%控股权.

作为交易的一部分,Scailex会以1亿美元向Suny出售旗下三星流动电话在以色列的进口及销售业务,为Scailex提供1亿美元的现金,以减低负债.

Scailex目前总负债额约为7.6亿美元,当中3亿美元债权属于和黄,而约4.6亿美元属于第三方.为改善Scailex的财务状况,和黄同意在交易完成后,把较早前提供的3亿美元借贷的还款期,由2014年延后至2017年.为了进一步加强偿还债务的能力和减轻其负资产净值,Scailex将寻求回购约五成未到期的不可换股债券,回购价按宣布交易前最后一个交易日的债券收市价加9阿高洛(Agorot)(0.09锡克尔)提出回购,但须作本金偿还调整.

和黄等提出的收购交易是否能顺利完成,须符合多项先决条件,包括获得监管当局批准、股东同意、出售三星业务和最少回购到半数Scailex的不可换股债券.

由亚洲首富李嘉诚掌控的和黄,于1997年创立Partner,而Scailex在2009年向和黄收购Partner的控股权.在Scailex及其控股股东的代表与和黄接洽后,和黄决定回归带领Partner继续发展.

和黄今天收低0.88%,报61.9港元,过去一个月下跌近18%.(完)

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