〔路透专访〕亨得利称宏观不稳及政府换届影响高档表销售,但中端表前景看好

* 高档表销售受宏观及政府换届影响

* 下半年可望因稳增长措施推出而略回稳

* 中端表销售强劲,受中产阶级增加支撑

* 欧元贬值,今年暂无加价条件

记者 李珊珊/郭经伟

路透香港6月5日电---大中华区名表零售商--亨得利控股(3389.HK)周二表示,欧债危机导致外围环境不明、欧元贬值以及中国政府换届,令高档名表等奢侈品销售动能放缓料持续至上半年,下半年有望在稳增长措施陆续出台后回稳.

在中国中高档表市占率超过三成的亨得利控股董事会主席张瑜平指出,今年同店销售增长料仅"低双位数",较2011年的36%明显下滑.然而,由于中国可支配所得持续成长,中档表类销售前景仍看好.

"去年在作预算时,对第一季度进货比较乐观,但实际销售跟预测有差异性,库存在第一季度、上半年偏高一点,"张瑜平在在接受路透电话专访时说,"这个差异主要是跟大环境有关."

他指出,欧洲危机影响消费信心,以及欧元贬值吸引客户至欧洲当地购物以及中国领导班子换届,令单价在5万元人民币以上高档表,销售减缓至单位数增长,较去年同期的双位数增长减少.不过,随着下半年政策持续稳增长,预料可望回复一些,但无法回到去年水准.

"外部环境对心理上还是有影响,中国是有钱,但等待购物、消费时机,国外是想消费,没钱."代理卡地亚(CARTIER)、江诗丹顿(VACHERON CONSTANITIN)等名表的张瑜平说.

受内外需不振及投资下滑拖累,中国经济仍延续下行趋势.4月进口增速接近零,工业增幅骤减至个位数,为2009年5月来最低;社会消费品零售总额亦创2006年11月以来新低.[ID:nSB1540574]本地报载,总理温家宝在与地方政府座谈上已重提经济"保八(维持8%增长率)".[ID:nSH0106353]

行业及市场人士指出,中国内地零售放缓的情况颇为明显,包括去年成为增长热点的奢侈品.此外,部份人士提及,中国政府今年计划更换新的领导班子,也让奢侈品作为送礼的需求下降.

"这个不只出现在奢侈品,茅台也是一样,少了'政府消费',对销售是有影响的."一位不愿具名的行业人士说.

亨得利今日收盘大涨2.96%至2.09港元,但较今年3月中触及的高点3.7港元回档约44%,部份即与忧虑奢侈品销售动能下降有关.

**中端表销售仍看好**

然而,张瑜平也指出,随着中国城镇化推进,人民可支配收入成长,单价在3万元人民币以下的中档表仍然看好.

"中产阶级增加,城市化,从我们终端销售,中档(表)成长要比预期好,"他说,"今年还是高双位数成长."

凯基证券行业分析师郭琦也表示,"中端表的销售还是OK的,三季度暑假效应,消费会有一定支撑."

她指出,公司在4月时将今年销售成长目标由20%调低至midteen(14-17%),"目前看起来应该是acheivable(可以达成)".

由瑞士Swatch集团UHR.VX及法国LVMH(LVMH.PA)持股的亨得利先前公告,至2011年12月底止净利按年增加47.1%至8.15亿元人民币.营业额按年增加38.5%至113.75亿元人民币,其中近七成来自于中国内地,约28%来自于香港.

去年底在大中华区共有405间零售店,同比增加55间.

张瑜平指出,今年展店计划为不少于40间,95%将是中端表店,并维持积极在中国二三线城市展店的策略.

亨得利零售店以"三宝名表"、"盛时表行"/"亨得利"、"尚时表行"等分别区分顶级、中高档及时尚表款销售净渠道.其竞争对手包括英皇钟表珠宝(0887.HK)及东方表行集团(0398.HK)

他同时指出,由于欧元贬值且供应充足,表品今年暂时不存在提价的空间.

此外,市场也关注高档表品"回购"情况,也就是部份客户将购得高档表以大幅度折扣卖回给公司以套现,张瑜平指出,在亨得利集团下的零售渠道不提供这样的交易.

"我们提供好的服务,让客户在购买前清楚明白目的性及需求...我们没有这样的交易,"他说.(完)