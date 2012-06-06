《香港报摘》--经济日报6月6日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--港股昨反弹乏力,主板成交量更在7个交易日内再次不足400亿港元.市场原寄望G7(七大国集团)财长及央行行长昨晚紧急会议有实质措施出台,最后空欢喜一场,今或再惹沽压.
* 其他:
--香港政府当局近日频告诫市民要小心入市,惟其言论未阻楼价进一步升温.蓝田丽港城单位录得"天价"成交,屋苑连天台单位以尺价10,762港元卖出,创出屋苑尺价新高纪录.
--香港中华煤气(0003.HK)冀今年内地项目可增至150个.公司常务董事陈永坚昨于股东会后重申,内地业务为公司未来发展主要增长动力,计划今年将斥资10亿至15亿港元,新增10个城市燃气项目.
--中国利郎(1234.HK)公布,主品牌"LILANZ"及副品牌"L2"今年冬季订货金额分别按年增加11.5%及40.5%,较秋季订货会时16%及61%的增幅有所放缓.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 黄凯
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。