《香港报摘》--经济日报6月6日

* 要闻版头条:

--港股昨反弹乏力,主板成交量更在7个交易日内再次不足400亿港元.市场原寄望G7(七大国集团)财长及央行行长昨晚紧急会议有实质措施出台,最后空欢喜一场,今或再惹沽压.

* 其他:

--香港政府当局近日频告诫市民要小心入市,惟其言论未阻楼价进一步升温.蓝田丽港城单位录得"天价"成交,屋苑连天台单位以尺价10,762港元卖出,创出屋苑尺价新高纪录.

--香港中华煤气(0003.HK)冀今年内地项目可增至150个.公司常务董事陈永坚昨于股东会后重申,内地业务为公司未来发展主要增长动力,计划今年将斥资10亿至15亿港元,新增10个城市燃气项目.

--中国利郎(1234.HK)公布,主品牌"LILANZ"及副品牌"L2"今年冬季订货金额分别按年增加11.5%及40.5%,较秋季订货会时16%及61%的增幅有所放缓.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

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