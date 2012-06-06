《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月6日

路透香港6月6日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7583港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收高26.49点或0.22%,报12,127.95点.此前数据显示美国5月服务业改善,缓和投资者对欧元 区债务危机的担忧. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 173.820 -0.28 63413 13.485 1.55 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 9.990 0.10 106249 3.100 0.33 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 49.830 0.24 156889 77.319 0.81 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 33.470 -0.15 271438 17.311 1.35 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 125.050 -0.64 73070 9.702 0.54 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 88.610 0.52 40584 6.875 1.10 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 39.410 0.90 504492 61.151 1.33 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 42.880 0.12 27003 3.327 0.51 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 13.180 0.46 309757 10.225 1.44 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 15.500 -1.84 96179 12.025 1.74 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 25.970 3.92 84393 5.037 -0.65 *南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 0.000 0.00 0 -- -- 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 14.810 5.56 7664 1.149 -49.38 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.590 3.92 77739 0.247 -0.12 注: 南方航空H股自6月5日起暂停买卖[ID:nSH0106917].(完) --整理 李珊珊