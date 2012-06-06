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亚洲 | 2012年 6月 6日 星期三 08:13 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--6月6日

路透香港6月6日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7583港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收高26.49点或0.22%,报12,127.95点.此前数据显示美国5月服务业改善,缓和投资者对欧元
区债务危机的担忧. 

  公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                                (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
  -------------------------------------------------------------------------------------
  中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  173.820   -0.28      63413            13.485       1.55
  中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)    9.990    0.10     106249             3.100       0.33
  中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   49.830    0.24     156889            77.319       0.81
  中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   33.470   -0.15     271438            17.311       1.35
  中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  125.050   -0.64      73070             9.702       0.54
  中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   88.610    0.52      40584             6.875       1.10
  汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   39.410    0.90     504492            61.151       1.33
  中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   42.880    0.12      27003             3.327       0.51
  中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   13.180    0.46     309757            10.225       1.44
  兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.500   -1.84      96179            12.025       1.74
  华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   25.970    3.92      84393             5.037      -0.65
 *南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)    0.000    0.00          0               --         --
  东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   14.810    5.56       7664             1.149     -49.38
  中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.590    3.92      77739             0.247      -0.12

  注: 南方航空H股自6月5日起暂停买卖[ID:nSH0106917].(完)

  --整理 李珊珊

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