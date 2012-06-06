《香港报摘》--信报6月6日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--立法会雷曼小组花了三年半时间终于完成调查,报告今天公开.据悉,小组认为金管局前总裁任志刚要为事件负上最终责任,并予谴责.任志刚批评报告对他不公道,并提交书函反击,力证自己尽心尽力维护香港国际金融中心.
* 其他:
--澳门政府首次就华置(0127.HK)主席刘銮雄涉嫌行贿案件作出正式回应,指出最快或会在下周展开程序,并声言不排除会收回华置旗下涉及违法取得的(乙+水)仔五幅地皮.有澳门立法会议员表示,由于地皮涉及违法取得,一旦政府确定收回地皮,将不会对发展商作出任何赔偿,而且发展商对已预先认购买家需要负起一切责任,涉及巨大金额.
--永利澳门(1128.HK)主席兼行政总裁史提芬永利(Steve Wynn)称将通过股本、借贷、现金流支付路(乙+水)新项目投资所需,不会停止派股息.
--力宝(0226.HK)董事总经理兼行政总裁李联炜在股东周年大会后表示,现时外围环境动荡,集团宁愿多持现金,希望未来公司现金流可维持20至30亿港元水平,现时负债比率在20-30%的低水平.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。