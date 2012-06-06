《香港报摘》--信报6月6日

* 要闻版头条:

--立法会雷曼小组花了三年半时间终于完成调查,报告今天公开.据悉,小组认为金管局前总裁任志刚要为事件负上最终责任,并予谴责.任志刚批评报告对他不公道,并提交书函反击,力证自己尽心尽力维护香港国际金融中心.

* 其他:

--澳门政府首次就华置(0127.HK)主席刘銮雄涉嫌行贿案件作出正式回应,指出最快或会在下周展开程序,并声言不排除会收回华置旗下涉及违法取得的(乙+水)仔五幅地皮.有澳门立法会议员表示,由于地皮涉及违法取得,一旦政府确定收回地皮,将不会对发展商作出任何赔偿,而且发展商对已预先认购买家需要负起一切责任,涉及巨大金额.

--永利澳门(1128.HK)主席兼行政总裁史提芬永利(Steve Wynn)称将通过股本、借贷、现金流支付路(乙+水)新项目投资所需,不会停止派股息.

--力宝(0226.HK)董事总经理兼行政总裁李联炜在股东周年大会后表示,现时外围环境动荡,集团宁愿多持现金,希望未来公司现金流可维持20至30亿港元水平,现时负债比率在20-30%的低水平.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯

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