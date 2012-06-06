《香港重要政经日程》--6月6日-6月11日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
6月6日(周三)
-- 中渝置地(1224.HK)董事会就分派中期特别股息进行讨论.
-- 领汇房产基金(0823.HK)公布年度业绩报告.
--08:30 宝源控股(0692.HK)股东周年大会.
--09:00 中国交通建设(1800.HK)于北京举行股东周年大会.
--09:00 大唐发电(0991.HK)股东周年大会.
--09:00 马鞍山钢铁(0323.HK)于安徽举行周东周年大会.
--09:30 国药控股(1099.HK)于上海举行周东周年大会.
--10:00 庆铃汽车(1122.HK)于重庆举行周东周年大会.
--15:00 博耳电力(1685.HK)股东周年大会.
--15:00 云顶香港(0678.HK)股东周年大会.
--15:00 南粤物流(3399.HK)股东周年大会.
--16:00 远东控股国际(0036.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
6月7日(周四)
-- 香港金融局公布5月外汇储备.
-- 普拉达(PRADA)(1913.HK)公布季度业绩.
--09:00 北京首都机场(0694.HK)于北京举行股东周年大会.
--09:30 中国外运(0598.HK)于北京举行股东周年大会.
--10:00 京能清洁能源(0579.HK)股东周年大会.
--10:00 建设银行(0939.HK)股东周年大会.
--10:00 中国新经济投资(0080.HK)股东周年大会.
--10:30 西藏5100(1115.HK)股东周年大会.
--11:00 瑞安房地产(0272.HK)股东周年大会.
--11:00 中芯国际(0981.HK)于上海举行股东周年大会.
--14:00 畅丰车桥(1039.HK)股东周年大会.
--16:00 新秀丽(1910.HK)于卢森堡举行股东大会,并于香港透过视讯进行.
6月8日(周五)
-- 壹传媒(0282.HK)年度业绩.
-- 港通控股(0032.HK)董事会考虑分派第一季中期股息.
--09:00 比亚迪电子(0285.HK)于深圳举行股东周年大会.
--09:30 农业银行(1288.HK)北京举行股东周年大会.
--10:00 比亚迪股份(1211.HK)于深圳举行股东周年大会.
--10:00 航天控股(0031.HK)股东周年大会.
--10:00 中国粮油控股(0606.HK)股东周年大会.
--10:00 华润电力(0836.HK)股东周年大会.
--14:00 新焦点(0360.HK)股东周年大会.
--14:30 绿城中国(3900.HK)于杭州举行股东周年大会.
--14:30 中渝置地(1224.HK)股东特别大会.
--15:00 北控水务集团(0371.HK)股东周年大会.
6月9日(周六)
--09:30 中国车辆零部件(1269.HK)在深圳举行股东周年大会.
*6月11日(周一)
-- 承达国际(2288.HK)公布年度报告.
--09:00 洛阳玻璃(1108.HK)于河南洛阳举行股东周年大会.
--10:00 中策集团(0235.HK)股东周年大会.
--10:00 中科矿业(0985.HK)股东特别大会.
--11:00 水务地产集团(2349.HK)股东特别大会.
--11:00 文化中国传播(1060.HK)股东周年大会.
--11:00 恒基发展(0097.HK)股东周年大会.
--11:30 恒基地产(0012.HK)股东周年大会.
--15:00 北京控股(0392.HK)股东周年大会.
--15:30 意马国际(0585.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。