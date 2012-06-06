《香港报摘》--其他报纸重要消息6月6日

* 明报:

--内地媒体引述证监会及上海交易所消息称,国际板推进概念已遭暂停,目前没有实质性的启动计划.中证监新闻处亦证实国际板推进遭暂停的消息.(B01)

--碧桂园(2007.HK)公布,集团5月份合同销售额为37.4亿元人民币, 较4月回升25.5%,按年则倒退36.6%. (B05)

* 星岛日报:

--中华煤气(0003.HK)现正洽商7至8个新能源项目,主要位于内蒙古以及云南省,涉及约30亿至40亿港元.常务董事陈永坚表示,新能源项目回报率高于公用业务.料可达18至20%. (B03)

--计画以配售形式于创业板上市的中国优通周二(5日)举行投资者推介会.有消息指,其配售价为0.34港元,集资1.428亿港元,拟于本月12日挂牌.另据市场消息透露,今天(6日)开始公开招股的协众国际,国际配售部分已获足额认购.(B03)

* 苹果日报:

--力宝(0226.HK)董事总经理兼行政总裁李联炜表示,预料今年下半年出现庞大的房地产收购机会,希望能透过旗下项目陆续套现,冀短期内现金流能达至20亿至30亿港元进行收购. (B06)

* 东方日报:

--美银美林再调整香港楼市预测,料今年全年楼价将升5至10%.又指,如楼价再涨5%至10%,相信港府会再推措施冷却楼市,同时若欧债问题恶化,并且令租金下降,最坏情况楼价会下挫四成.(B02)

--瑞银报告指,日前与思捷(0330.HK)管理层会面后,认为其转型计划进度符合预期,开设概念店的步伐按计划推进,因此维持其"中性"投资评级,目标价为17.2港元不变.(B05)

* 文汇报:

--有市场消息指,深圳两家公司商贸通和观澜湖集团将赴香港上市.观澜湖集团主席朱鼎健表示,在观澜湖集团的五年规划中,其中一项就是希望能在香港上市,近期已经有许多投资银行主动跟他接触,但现阶段仍在考虑中,集资规模暂未定.(B01)

--首创置业(2868.HK)公布,5月实现签约金额9.7亿元人民币,同比升19.2%.截至5月末,该公司累计实现签约面积63万平方米,较去年同期升70%;签约金额44亿元人民币,同比上升12%.(B02)

* 大公报:

--复星国际(0656.HK)与SOHO中国(0410.HK)就争夺上海外滩8-1地块权益一事正式闹上法庭.SOHO中国(0410.HK)表示,收到复星的法院诉讼之传票,但强调有关申索属毫无理据,认为不会对集团之营运或财务状况造成任何重大不利影响.(B01)

--广东省机场管理集团透露,正在酝酿成立专门机构来统筹白云机场航空枢纽建设,争取年内新增7条国际线,到今年底总数可望突破110条,预计旅客量到2020年有望达8,000万,10年间超越香港机场.(B06)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/黄凯

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