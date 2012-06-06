〔港报财经评论〕"基础分析"两面睇--信报6月6日

"基础分析"两面睇/ 习广思

恐惧过后,不能自救,就只能等救,西班牙正在求救,市场正在憧憬打救.欧央行本周减息不能满足市场,必须要有较大力的救市政策,否则股市仍会是弹完就散.政客已放上台面的两项议题,一是以哪种形式来打救欧银,会否组合"银行联盟",二是会否推出"共同发债",市场传出德国态度软化,条件是要盟国交出更多财政大权.这场政治角力的讨价还价,欧洲最终要为今日的行为付出代价,但股市此际只有陪住等,寻底仍在继续.

恒指再一日示范弹散,开市后一度升至18,412点, 但午后升幅收窄, 收报18,259点,上升73点.港股在超卖情况下,仍然乏力反弹,最重要的是投资者大罢工,再便宜及再低残都好,股市欠缺成交,昨天属于大跌日后的反弹,但大市成交额仅有397亿港元,牛熊证市场显示,好友防线下移至17,700点,亦即去年11月的低位.

表面看,目前无论是技术走势抑或是大市成交额,均显示股市疲弱,投资者意兴阑珊.但是投资者不应悲观面对,这种risk-on及risk-off现象,大起大落,一旦宏观层面有起色,股市立即柳暗花明,基金储落的现金空群而出.

早前和黄0013.HK,置地发债则反映了这一点,康师傅(0322.HK)正在筹备发债,标普评级BBB+,将是债市资金试水温.其次,低迷市况下,近日基金公司多出动推出新基金,德盛安联推出一只主打亚洲债券的新基金,富达将推出一只全球股息基金,都是"债"和"息",资金对回报愈来愈卑微,对风险愈来愈谨慎.

去年最赚钱基金公司Bridgewater的首席投资官Robert Prince直言,如果对冲基金只着重公司基础估值的话,那是错误的.Prince这番话不令人意外, 因为Bridgewater本是做宏观趋势的,而且无可否认的是,近几年投资市场被宏观因素主导,以致对冲基金世界当中,宏观策略的基金大赚特赚,靠选股的长短仓经理,时不我与也.

事实上,"基础分析"是否无价值.不然,长短仓基金经理靠的是选股能力,近年被称为"长短仓王"的GreenlightCapital创办人David Einhorn却示范"基础分析"仍然奏效,其基金在5月份回报下跌1.5%,1-5月份累积回报2.7%.(B01)

----------------------------------------------------------------------------------------

欧罗反弹动力不足/ 苏子

期待已久的欧罗兑美元较为有力的超卖反弹浪终于在本周早段正式展开了,汇价更于昨天亚洲市成功突破了10天SMA的1.2485关键阻力,上月1日的1.3284高位和上月21日的1.2824高位所形成的短期下降阻力线及前晚美国市所造的1.2509高位,而破位后迅即触发不少止蚀买盘入市,令汇价自上日的1.2495收市水平急升至1.2542高位.

昨天欧洲市早段欧罗兑美元自亚洲市高位的回落已完全抹去了前晚美国市的所有升幅了.此情况令担心欧罗兑美元在昨天亚洲市向上的破位有极高机会为假突破的技术走势陷阱,而目的是要清洗那些实力与定力不足的欧罗兑美元短仓,好让汇价随后可以向下成功展开新一轮下跌浪以考验1.20心理关口.

如昨晚欧罗兑美元乏力升回10天SMA阻力以上波动及收市,并且最后更出现低收情况的话,那便几可肯定汇价在昨天亚洲市所造的1.2542高位成为中短期的重要顶部阻力位,看淡的投资者有望胜出,今天将会重拾自上月1日的1.3284高位的大型下跌浪,稍后汇价一旦跌破上周五的1.2286低位,料会下试前年7月所造的1.2191低位,若失守,则1.20心理关口便会面对严峻的考验.

澳洲央行昨天议息后宣布将于今天起把基本利率下调0.25%,至3.5%.料澳元汇价后市的走势将无可避免受到澳洲央行的货币政策及欧债危机的发展形势所影响,按目前的发展情况来看,相信澳元汇价仍有下跌空间,后市进一步下破0.95关口并考验去年10 月所造的0.9386低位的可能性不小.

短线而言,澳元兑美元要明显升回20天SMA阻力以上收市,才可避免继续破关而下.(B08)