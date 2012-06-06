〔港报财经评论〕欧洲财政联盟,德国野心显现--经济日报6月6日

欧洲财政联盟,德国野心显现/ 林瑞芬

G7财长周二晚召开紧急电话会谈,讨论欧债问题.欧元借消息反弹,带动股市.恒指昨一度涨226点,最终收报18,259,只升73点,成交额低至397亿港元.

去年第四季,市场对希债问题疑虑重创欧洲债市和危及银行安全情况下,最终迫使德国让路欧洲央行推行LTRO,而在12月举行的欧盟峰会下完成欧盟财政契约协定.据德国世界报6月3日报道,6月下旬在欧盟首脑会议上将公布一项旨在建立一个更稳定的新欧洲的"秘密计划",主要包括欧洲未来5-10年发展总体规划.据报道,德国财长朔伊布勒表示,一旦欧洲财政联盟成立,便有机会组成欧洲银行联盟,债务共担方案都可以倾.此际默克尔野心,路人皆知了,财政联盟措施可能包括建立一家中央机构管理欧元区成员国财政以及赋予欧洲联盟委员会,欧洲议会及欧洲法院更多权限.

稍早时"华尔街日报"就报道,默克尔建议欧盟各国,考虑成立一个统一的机构监管27个成员国的大型银行,为集中管理欧盟金融机构开启了大门.当然德国铁娘子再施这招"乘人之危"也绝对不是无风险,结果可以很极端,进一步融合欧盟各国,但也可以导致分裂,不愿交出财金权的只有跳船,风险在于究竟欧洲银行体系目前是否已有足够厚防火墙,一旦崩溃,对经济的冲击又会是多少.

欧债残局,摊牌结果可大可小,是走向融合还是分裂,对全球经济,金融市场均会产生不同的反应,走向融合中国及美国在政策上必有所支持,资金由保守流向投险.大形势下,资金在保守或投险间选择,目前在未明朗化前景下只有保守一途,美金避难作用表露无遗.判港股何时跌势回稳反弹,配合看避难资金何时流走美金市场.(003)

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工行有增长,股息可保持/ 余少文

大市回稳,尽管短期有反弹空间,只是后市仍然不明朗,惟内银股愈跌,吸引力在提升.当中最赚钱中资股工商银行(1398.HK),彭博料未来两年盈利可维持一成以上增长,提供稳定的股息派送.

大市急跌,内银股的价值也在提升,主要是因为内银股往绩PE降至4-7倍不等.按彭博资料显示,内银股历史最低PE也是跌至4-6.5倍水平,如工行往绩及今年预测PE为6.5倍和5.8倍,去年9月底曾低见5.8倍,建设银行(0939.HK)往绩及今年预测PE为6.5倍和6倍,去年9月底曾低见6.2倍,都反映工行,建行等股价再跌,吸引力愈大.

尤其汇金在内银股去年9月底跌至历史最低PE后,便在10月10日出手吸纳相关A股,似乎反映工行,建行等内银PE跌至5.8倍和6.2倍已具吸引力,甚至乎可能吸引汇金再出手增持.

建行首季盈利虽只有单位数增长,但预期全年可保双位数增长.工行首季盈利增长也只有14%,以升幅来计算,排列尾三,好过单位数的建行和中国银行(3988.HK).只是内银股今年盈利增长会放缓,故彭博预期工行今明两年盈利只有10%以上的双位数增长,这并不出奇,反而股价持续下滑,乐观来看已反映上述利淡因素.

工行近年净息差表现相对稳定,虽没有公布首季和第三季数字,但去年上半年净息差为2.6%,全年则为2.61%,反映去年第三,四季净息差可保持在2.6-2.61%水平,加上去年成本收入比率不足30%,是众内银股中最低之一,缺点是目前市帐率1.39倍,九行中又是排尾三.

工行料可保持盈利增长,在35%派息率下,以彭博预测工行未来三年每股盈利分别为0.662港元,0.737港元和0.809港元来计算股息率,分别为6.1%,6.7%和7.4%,即使扣除10%股息税,至少也有5.5%股息,故应工行作中长线持有.(010)