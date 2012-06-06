〔港报社评〕实践搞好邮轮码头的承诺--星岛日报6月6日

在尖沙嘴海运大厦地契约满前两星期,政府终于与营运商九龙仓集团达成续租安排,解除了香港邮轮泊位的不明朗因素.随着启德邮轮码头明年中启用,香港需要有良性内部竞争,谋求比翼齐飞之效,应付邻近地区纷纷发展邮轮旅游的挑战.

邮轮服务高档客,世界各地争相要做邮轮母港,以吸引这些消费能力较高的旅客.中国青岛、天津、上海、厦门等地都积极发展邮轮业务,深圳蛇口太子港打算耗资百亿元人民币,来建立规模远比启德为大的国际邮轮母港.

副总理李克强去年访港宣布的其中一项政策,是加大力度支持以香港为母港的邮轮旅游发展.香港得到中央政策支持,本身的航空枢纽地位和日后与中国铁路网的连接,都方便海内外旅客来港登船,而要吸引他们留港消费和旧地重游,要靠本身的旅游设施和服务,包括新的景点.

大约10年前,九仓曾经提出在海运大厦上建摩天轮,灵感可能来自泰晤士河畔的"伦敦眼",计画并且得到城市规划委员会通过.香港的维港景色,毫不逊色于伦敦,可是计画因为港府当年不肯提早与九仓商讨续约而告吹.

现在续约问题解决了,当年九仓的摩天轮建议,是纯粹作为换取提早续约的权宜策略和角力筹码,还是确信这新景点可以对集团和社会带来创富机会,相信不少市民会希望看九仓会否重提旧议,从中寻找答案.(A05)