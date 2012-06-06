〔港报社评〕实践搞好邮轮码头的承诺--星岛日报6月6日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
在尖沙嘴海运大厦地契约满前两星期,政府终于与营运商九龙仓集团达成续租安排,解除了香港邮轮泊位的不明朗因素.随着启德邮轮码头明年中启用,香港需要有良性内部竞争,谋求比翼齐飞之效,应付邻近地区纷纷发展邮轮旅游的挑战.
邮轮服务高档客,世界各地争相要做邮轮母港,以吸引这些消费能力较高的旅客.中国青岛、天津、上海、厦门等地都积极发展邮轮业务,深圳蛇口太子港打算耗资百亿元人民币,来建立规模远比启德为大的国际邮轮母港.
副总理李克强去年访港宣布的其中一项政策,是加大力度支持以香港为母港的邮轮旅游发展.香港得到中央政策支持,本身的航空枢纽地位和日后与中国铁路网的连接,都方便海内外旅客来港登船,而要吸引他们留港消费和旧地重游,要靠本身的旅游设施和服务,包括新的景点.
大约10年前,九仓曾经提出在海运大厦上建摩天轮,灵感可能来自泰晤士河畔的"伦敦眼",计画并且得到城市规划委员会通过.香港的维港景色,毫不逊色于伦敦,可是计画因为港府当年不肯提早与九仓商讨续约而告吹.
现在续约问题解决了,当年九仓的摩天轮建议,是纯粹作为换取提早续约的权宜策略和角力筹码,还是确信这新景点可以对集团和社会带来创富机会,相信不少市民会希望看九仓会否重提旧议,从中寻找答案.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。