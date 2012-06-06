〔港报社评〕协助双非童适应环境不应强要本地童迁就--明报6月6日

双非儿童所衍生问题逐渐浮现,今年小一统一派位,北区3,600个学额,双非童占用了接近40%,由于学额不足,出现排挤效应,有145名北区原区儿童,被分派到大埔上学,有家长诉说分派不公平.监于双非童来港就学,未来数年才是高峰期,政府应该有全面规划,改变双非童集中北区就学的情况,否则鹊巢鸠占将愈趋严重,更多本地童被迫跨区上学,不但可能影响学业,也会激化双非童家长和本地童家长的矛盾.

当局应该把容纳双非童的思维,不再局限在屯门、天水围、元朗、上水、粉岭、沙头角及大埔,而是扩至其他区域的校网.双非童既然是香港永久居民,若他们的求学和活动范围只在新界北部,不但情况奇怪,对于双非童全面与香港融合,实际上在制造人为障碍,不适当也不应该.另外,随着双非童年龄渐长,特别是他们升读中学之后,强要他们必须入读新界北部学校,并不合理.

当局处理双非童来港读书,除了给予学额,还要协助他们融入香港,分派学额时,应该与规划交通和教育设施一并考虑,这样的话,原区儿童就不会被排挤.事实上,为了使双非童集中一起而要本地儿童让路,不但制造矛盾,对本地儿童和家长也不公平.我们认为,当局要协助双非童适应香港环境,而非要本地童迁就双非童,这个,应该是当局处理学额分配的原则.(A04)