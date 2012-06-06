〔港报社评〕财政联盟或解体欧罗区二择其一--信报6月6日

七大工业国集团举行紧急电话会议,应对西班牙银行体系危机及欧罗区形势恶化的局面.可以看到,欧洲货币联盟当前走到相变的"临界点",究竟是加快财政一体化,还是走上欧罗区解体之路.

西班牙银行体系如今摇摇欲坠,10年期国债收益率飙升至6.5%以上与德国国债利差达到欧罗面世以来最高水平,使西班牙银行系统资金更为紧张,流动性短缺压力雪上加霜.日前,西班牙首相拉霍伊已呼吁欧盟动用欧洲稳定机制,向该国银行业资本重组直接提供资金,如此一来,西班牙政府便毋须履行欧盟及国基会的经济紧缩条件,但这个"如意算盘"岂能轻易获得默克尔点头,因为若一国的银行可以直接得到援助,就无法强制该国落实结构性改革.

欧债危机发展至目前田地,不仅是解决危机成本分担经济利益之争,更多是各国政府考虑到内部管治的稳定,使政治博弈成为当前危机演变的主导因素,并深受选民的挑战和影响.

在重组银行急需资金的关头,西班牙首相拉霍伊最新建议,欧罗区成立新的财政管理部门,以监督和协调各国的财政政策与措施.明显看到,欧罗区成立超国家主权的统一财政部门,正是默克尔所竭力推动的财政一体化路径.拉霍伊的新建议,既有向德国谋求妥协之意,也有向国人释放接受欧洲援助的心理准备意味.

外媒更引述欧盟官员的消息,欧盟和欧洲央行现正草拟欧罗区重组计划,整合各国的预算政策,包括成立银行联盟和政治联盟的蓝图.很清楚,欧罗区各国此时此刻已走到加快实现财政一体化或货币联盟解体的关键十字路口.

可以说,欧盟纾解欧债危机的可用手段,如今已十分有限.发行公共债券几乎是唯一方法,但落实发行共同债券,必须以政治联盟和财政联盟为基础,然而需要一个过程,不能一蹴即就,而且各国民意基础脆弱,德国选民尤其强烈反对向欧猪国家提供资金.很明显,从政治博弈的角度衡量,政治风险将于明年集中释放,届时将清晰决定欧洲的命运.(A02)