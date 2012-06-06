〔香港个股〕中化化肥出售三环中化40%权益,总对价料约4.25亿元人民币

路透香港6月6日电---中国最大化肥供应商--中化化肥(0297.HK)公布,其子公司同意出售三环中化40%的股本权益,总对价预计约为4.25亿元人民币.

中化化肥的公告并称,是次出售三环中化权益予云天化股份(600096.SS),后者将以发行新股方式支付有关代价.

"通过本次交易,集团可以与云天化集团建立长期战略合作关系,间接获得磷矿和其他资产权益."公告称,预计本次出售将实现税前收益约5,000万元.

云天化股份主要从事氮肥、玻纤、有机材料等产品的生产和销售,主要产品为合成氨、尿素、玻纤、聚甲醛等.云天化集团持有云天化股份47.5%的股份.

中化化肥周三开盘涨2.54%,报1.21港元.(完)

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