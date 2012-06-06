〔香港个股〕中化化肥出售三环中化40%权益,总对价料约4.25亿元人民币

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月6日电---中国最大化肥供应商--中化化肥(0297.HK)公布,其子公司同意出售三环中化40%的股本权益,总对价预计约为4.25亿元人民币.
中化化肥的公告并称,是次出售三环中化权益予云天化股份(600096.SS),后者将以发行新股方式支付有关代价.
"通过本次交易,集团可以与云天化集团建立长期战略合作关系,间接获得磷矿和其他资产权益."公告称,预计本次出售将实现税前收益约5,000万元.
云天化股份主要从事氮肥、玻纤、有机材料等产品的生产和销售,主要产品为合成氨、尿素、玻纤、聚甲醛等.云天化集团持有云天化股份47.5%的股份.
中化化肥周三开盘涨2.54%,报1.21港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。