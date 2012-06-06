〔香港个股〕澳门政府不排除收回华置旗下涉及欧文龙贪污案土地(更新版)

(新增澳门政府声明和背景)

* 澳门政府不排除收回批予华置的五幅土地

* 华置停牌待发出股价敏感资料公告

* 有关土地正发展为御海.南湾"高档住宅

* 若收回土地,华置须全部赔偿

路透香港6月6日电---在澳门政府表示不排除宣告此前对华人置业(0127.HK)批出的五幅土地的转让批示无效的可能后,华置周三股份暂停买卖,以待发出股价敏感资料的公布.

澳门前运输工务司司长欧文龙贪污案第三阶段审讯早前结束,澳门终审法院宣判欧文龙九项受贿及洗黑钱罪全部罪成,连同首两阶段审讯,合共判处入狱29年.案中涉及欧文龙收受贿款而获批出的五幅土地(现时由华置发展为"御海.南湾"的高档住宅项目)将如何处理,备受关注.

澳门运输工务司周二晚发出声明称,"对于涉及不法行为的五幅土地批给转让批示,政府会待下周初有关法院判决转为确定后,根据过往处理涉欧案土地批给的经验依法跟进,尽快展开相关程序,不排除会宣告该五幅土地批给转让批示无效的可能性."

澳门政府在声明中重申,将会严格执行法院的判决,依法处理有关个案,并会按照法定程序,适时对外公布政府的决定.

澳门刑事起诉法庭早前正式受理检察官就收购澳门(乙+水)仔伟龙马路接邻澳门国际机场的五幅土地(即"御海.南湾"),对华置主席刘銮雄提出触犯行贿及清洗黑钱罪的控诉,但刘銮雄"强烈否认"澳门的指控,并继续留任公司执行董事、主席兼行政总裁职务.

香港信报引述澳门立法会议员区锦新谈话指出,澳门政府收回该批土地的可能性很大.由于土地涉及违规取得,一旦收回,政府将不会对华置作出赔偿.华置可能需要对现有买家作出全部赔偿.

"御海.南湾"分为多个发展阶段,首阶段提供超过800个住宅单位作出售用途.据资料显示,华置至5月中已售出约350个单位,平均尺价7,500港元.

停牌前,华置周二收报9港元,过去一个月来跌9%.(完)

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