〔银行观点〕香港楼价占家庭收入比例升,但未引发信贷急增问题--东亚银行

路透香港6月6日电---东亚银行(0023.HK)周三发表的研究报告指出,现时楼价占家庭入息的比例较过往显着上升,但该行认为目前香港并没有出现由楼市泡沫引发的按揭信贷急增的问题.

但该报告认为,现时置业首期已超出一般家庭可负担范围,要回应用家的置业需求,是下届政府的当务之急.

东亚银行6月号《经济分析》指出,今年首季的楼价为一年家庭入息中位数的9.9倍,显着高于过去20年7.7倍的平均值,假如日后利率若攀升,业主可能面对供楼困难.

"然而,本港金融体系的基本因素稳健,减轻了楼市泡沫风险所带来的冲击."报告说,而监管机构此前已收紧对住宅按揭的贷款要求,政府也推出了遏抑楼市投机炒卖的措施.

报告表示,香港目前没有出现由楼市泡沫引发的按揭信贷急增问题,相信是因为1997年楼市泡沫爆破所引发的负资产痛苦经历,令市民不再对楼市盲目乐观.此外,在战后出生的婴儿潮人口中,不少已接近退休年龄,他们大多已偿还按揭贷款.因此过去10年,并无按揭贷款负担的业主人数,由50.54万人增加至74.14万人.

同时,市民对小型房屋单位的需求不断上升.在2001-2011年间,家庭住户数目增长14.1%,超过同期5.4%的整体人口升幅.但小型房屋单位的供应近年却显着下降,小型房屋单位的租金及楼价飙升,令私人住宅租户陷入承受贵租和高楼价的两难局面.

报告称,住屋住住户开支31.7%,长远而言,自置物业对家庭财政开支带有稳定作用,所以香港家庭普遍选择自置物业.但楼价大幅攀升,令买楼所需的首期金额超出了一般家庭可以支付的能力范围.用家的置业需求未有得到适当的处理和回应,已引起社会大众的不满,这将会是新一届政府最必须急切面对的挑战.(完)