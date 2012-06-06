〔港股业绩〕领汇房产基金2011/12年度分派回报率4.5%,暂无大型融资需要

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港6月6日电---亚洲最大的房地产信托基金(REIT)--领汇房地产投资信托基金(0823.HK)周三公布,2011/12年度末期每基金单位分派按年增长15.3%,全年度计则升17.3%,年度分派回报率为4.5%.领汇并表示,目前其可动用流动资金为46.7亿港元,下一财政年度无大型融资需要.
截至3月底止年度,领汇向每基金单位分派为1.2952港元,上年度为1.1045港元;其中末期分派为每基金单位0.6641港元,上年度同期为0.5759港元.根据基金单位于3月31日之收市价28.9港元计算,每基金单位分派总额之分派回报率为4.5%,与上年度持平.
由于租金收入增加及两项新收购之物业,投资物业组合之估值于年内继续改善.每基金单位资产净值增长12.6%,至27.73港元;资产负债比例为15.9%.
领汇期内为旗下收租物业进行资产提升的资本开支为5.87亿港元,涉及四个项目.而目前已获批并进行中的资产提升项目共有七个,总资本开支总额料为7.31亿港元,并将于今年中至明年中陆续完成.
公布业绩前,领汇早盘收高3.04%,报30.5港元;大盘恒生指数.HSI则涨1.09%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。