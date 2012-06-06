〔港股业绩〕领汇房产基金2011/12年度分派回报率4.5%,暂无大型融资需要

路透香港6月6日电---亚洲最大的房地产信托基金(REIT)--领汇房地产投资信托基金(0823.HK)周三公布,2011/12年度末期每基金单位分派按年增长15.3%,全年度计则升17.3%,年度分派回报率为4.5%.领汇并表示,目前其可动用流动资金为46.7亿港元,下一财政年度无大型融资需要.

截至3月底止年度,领汇向每基金单位分派为1.2952港元,上年度为1.1045港元;其中末期分派为每基金单位0.6641港元,上年度同期为0.5759港元.根据基金单位于3月31日之收市价28.9港元计算,每基金单位分派总额之分派回报率为4.5%,与上年度持平.

由于租金收入增加及两项新收购之物业,投资物业组合之估值于年内继续改善.每基金单位资产净值增长12.6%,至27.73港元;资产负债比例为15.9%.

领汇期内为旗下收租物业进行资产提升的资本开支为5.87亿港元,涉及四个项目.而目前已获批并进行中的资产提升项目共有七个,总资本开支总额料为7.31亿港元,并将于今年中至明年中陆续完成.

公布业绩前,领汇早盘收高3.04%,报30.5港元;大盘恒生指数.HSI则涨1.09%.(完)

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