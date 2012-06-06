〔香港金融〕立法会报告对任志刚作谴责,指其需为雷曼迷债事件负责

* 立法会完成雷曼迷债调查,指前金管局总裁任志刚须负最终责任

* 政府和证监会亦须负上监管不力责任

* 任志刚指"问心无愧"

* 政府及监管部门称将致力保障投资者利益

路透香港6月6日电---香港立法会研究雷曼兄弟迷你债券事件的小组委员会周三发表报告指出,雷曼迷债事件暴露了现行监管架构的成效不彰,政府对相关规管亦未有及时作出检讨.报告认为前金管局总裁任志刚应为事件负上最终责任,并应予以谴责.

雷曼迷债事件发生在2008年9月,当时美国第四大投资银行雷曼兄弟(Lehman Brothers)向美国破产法庭提出破产呈请,而随着雷曼的倒闭,香港很多持有未到期雷曼相关结构性金融产品的投资者蒙受损失.

立法会的调查小组今天发表了长达300多页的报告并对调查作出结论.报告称,金管局作为银行的前线监管机构,须多肩负一项职责:按照由证监会订定并适用于其辖下持牌中介人的标准和规定,监管银行进行的受规管活动.有别于证监会对中介人实施发牌制度的做法,金管局并不直接监管有关人士,而是依赖银行管理层确保其属下遵从监管规定.雷曼事件暴露了现行监管架构成效不彰.

报告指出,银行证券业务自2003年后显着增长,零售投资者有更多机会接触在银行发售的结构性金融产品,而投资者对该等产品却认识不足,金管局理应察觉到需要加强监察注册机构的合规情况.然而在雷曼倒闭前,金管局的恒常监管程序未有发现注册机构的销售手法有任何严重的不当之处.

"任志刚身为金融管理专员及金管局总裁,应为此负上最终责任,并应予以谴责."报告称.

**政府未及时检讨监管安排**

此外,政府亦须负上责任.报告指出,由金管局及证监会共同监管银行证券业务的做法由2003年4月开始实行至今,其间一直不乏在监管方面值得关注的发展,政府当局早应主动就上述规管安排能否发挥效用及达致政策目标提出全面检讨,但正由于当局未有进行全面检讨,现存的许多弊端存在多年而未有得到处理.

报告并指出,财政司司长曾俊华和财经事务及库务局局长陈家强作为负责金融事务政策的主要官员,理应紧贴市场发展,并提供所需的政策导向,以确保有效监管香港金融体系.但并无证据显示雷曼倒闭前,他们曾主动提出或要求监管机构全面检讨现行的规管安排,直至雷曼倒闭令数以万计投资者受到影响,曾俊华才要求金管局及证监会向他提交检讨报告.

"曾俊华和陈家强未有主动提出适时检讨现行规管安排,以找出并处理各项受关注的事宜,他们应为此负上责任."报告说.

至于证监会,报告认为,证监会本身清楚有愈来愈多的结构性产品推出零售市场,并深知原来《公司条例》的招股章程制度所施加的披露规定,不足以规管结构性金融产品的公开要约.假如证监会能及早修例,就可令结构性金融产品的公开要约受到更有效的监管.小组委员会对时任证监会行政总裁韦奕礼未有确保及时制定相关修订法例感到极度失望,并认为他应为未有及早把对结构性产品的公开要约的规管由《公司条例》的招股章程制度转到《证券及期货条例》的投资要约制度负上一定责任.

**任志刚:问心无愧**

任志刚发表声明称,不能认同立法会雷曼小组委员会对他本人作出谴责的结论,并强调"问心无愧,深信公道自在人心."

金管局回应说,报告亦未有充分考虑金管局于雷曼兄弟倒闭前已经采取了的监管行动,而金管局已联同证监会促成银行与雷曼迷债投资者之间的大规模和解,令大多数投资者能取回大部分投资本金,无需经历冗长而费用高昂的民事诉讼程序.

此外,金管局指该局已增拨资源处理银行操守监管和法规执行事务,藉此优化监管架构,保障投资者利益.

政府表示,会详细研究报告内容和有关建议,未来并会致力在制订及推行金融政策时,进一步确立投资者保障及金融稳定两大政策目标.

至于证监会表示,会研究报告及当中建议,并在加强香港的投资者保障方面,继续与政府及金管局合作.

根据金管局资料,总值逾202.3亿港元的雷曼结构性产品透过银行售予超过4.37万名投资者.当中有不少投资者投诉,向他们销售这些产品的银行职员并无告诉他们该等产品的性质及风险.他们亦质疑,作为监管机构的金管局及证监会,以至政府当局有否就银行销售复杂的金融产品作出有效监管.

事件发生至今,仍有部份雷曼"苦主"每天在中环有关银行的门前拉起横额抗议要求赔偿.(完)