《香港报摘》--信报6月7日

* 要闻版头条:

--政府近日再放风随时出招打压楼市,加上欧债危机未明朗,发展商忧虑炽热的楼市随时逆转,加大力度"散货".新世界发展(0017.HK)昨天打铁趁热推售沙田溱岸8号186伙,4小时售出约70%.信置(0083.HK)及南丰牵头发展的白石角天赋海湾在犹豫多日后,更以低于第一期逾10%推出首批价单.新界东散货战一触即发.

* 其他:

--市场消息指,日本弹珠机(柏青哥,Pachinko)营运商Dynam有意今日闯关,目标在7月份上市,集资约2亿至2.5亿美元(约15.6亿至19.5亿港元).

--内房5月份销售强势反弹,据华润置地(1109.HK)向分析员发布的5月份销售数据显示,集团上月合约销售49.9亿元人民币,按月上升59%,按年急增1.5倍,远超过市场预期.

--九仓(0004.HK)成功续租海运大厦,计划兴建一座总楼面相当于9.6万方尺的四层新大楼,以应付政府针对新邮轮客运的需求.

--亚视昨天在有线(1097.HK)"最后通牒"期满之前,突然决定接受合作方案,在国际台全程直播赛事.一直坚拒有线方案的电视广播(0511.HK)措手不及,很可能首次失落播放权,成为"全城奥运"热潮的最大输家.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 黄凯

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